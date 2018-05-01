Karpuzdan kilo kilo eroin çıktı

VAN'DA içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
KARPUZLARDAN EROİN ÇIKTI
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine çekici ve dorsesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.
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