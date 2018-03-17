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Karpuz yarım satılıyor!

İran karpuzu tezgahtaki yerini aldı ancak fiyatı 5 lira olduğu için yarısı satılıyor

Karpuz yarım satılıyor!

İran karpuzu tezgahtaki yerini aldı ancak fiyatı 5 lira olduğu için yarısı satılıyor

17 Mart 2018 Cumartesi 11:27
Karpuz yarım satılıyor!
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HER yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu Bilecik'te tezgahlarda yerini alırken, kilosu 5 lira olması sebebiyle yarım satılıyor. Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda sezonun ilk karpuzu tezgahtaki yerini aldı. En çok hamile kadınlar tercih edilen karpuz, pahalı olması sebebiyle yarım satılıyor. Fiyatı pahalı olunca çareyi ürünü ortadan ikiye keserek satmakta bulunan pazarcı Erdinç Gür, "İran karpuzunun tadı ve aroması yönünden yerli karpuzun kalitesinde değil. Bizler bu karpuzu hamile kadınlar talep ettiği için getiriyoruz. Zaten az geliyor, bir de fiyatı pahalı olunca insanlar mağdur olmasın diye ortadan ikiye keserek satıyoruz. Bir tanesi yaklaşık 5-6 kilogram geliyor. Bir aile bir kapuz alsa 30 lira oluyor. Böyle ortadan ikiye kesince 10-15 liraya geliyor. Şu an İran karpuzunun kilosu 5 lira, yerli karpuz çıkınca bu karpuza rağbet olmuyor. Özellikle hamile kadınlar ile çocuklar İran karpuzuna ilgi duyuyor" dedi.

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KarpuzİranFiyatıBilecikTezgahtaki Yerini Aldı
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