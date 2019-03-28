'Karmakarışık' AKM'de özel gösterim yaptı

ULUSLARARASI Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Tiyatro Günü'nde, Alanya Belediye Tiyatrosu da çeşitli etkinlikler yaptı. Dün akşam güne özel sahnelenen oyun öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Tiyatro Bildirisi okundu.

Profesör Dr. Hülya Nutku’nun yazdığı bildiri sonrasında Alanya Özel Güzel Sanatlar Akademisi Belediye Konservatuarı’ndan mezun olan ve Belediye Tiyatrosu’nun kuruluş yıllarındaki oyunlarda rol alan Selahattin Terlemez’in vefat haberi üzerine bir anma konuşması yapıldı. Seyirci alkışları ile biten bu konuşmanın ardından oyun büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak ücretsiz oynanan "Karmakarışık "adlı oyunda seyirciler kahkahaya boğuldu. Büyük alkış alan oyun Cuma ve Cumartesi günü saat 20.00’de tekrar seyirciyle buluşacak.

BAŞKAN YÜCEL OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

Gösterim öncesinde oyuncularla bir araya gelen Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in bu özel gün için hazırlattığı üzerinde oyuncuların isimleri yazan kupaları ve hediyeleri oyunculara takdim etti. Sanat kadrosu ve idari kadro ve ile birlikte pasta kesen Müdür Çinal, 10 yıllık bir emeği beraber yaşamanın verdiği mutluluğu paylaştığını söyledi.

Tiyatronun insan hayatını değiştirebilecek güçte bir sanat dalı olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçılarla birlikte bir çok başarıya imza attıklarını ve bundan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Sanatçılar bu zarif kutlama için Belediye Başkanı Yücel ve Tiyatro Müdürü Çinal’a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını kaydettiler.