Karlov'un vasiyeti Antalya'da gerçekleşiyor

GEÇEN yıl Aralık ayında katıldığı bir açılışta suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, eşinin, Türkiye'de bir şehir ile memleketi Bryansk bölgesindeki Klintsi kentinin kardeş şehir ilan edilmesini çok arzuladığını açıklamıştı. Marina Karlov'un bu açıklamasına Antalya'dan yanıt geldi. Alanya kamuoyunda da konuyla ilgili talep oluşmasına karşın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, elçinin memleketi Klintsi ile Demre'nin kardeş şehir olmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne önerge verdi. Önergenin gelecek ay yapılacak meclis toplantısında kabul edilmesi öngörülüyor. Antalya'nın Demre ilçesi Ruslar için büyük önem taşıyor. Bu ilçede bulunan Noel Baba Kilisesi her yıl binlerce Ortodoks Rus'u ağırlıyor.