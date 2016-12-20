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Karlov'un Alanya günlüğü

Ankara'da korumasız gezecek kadar ülkemize güvenen bir diplomat olan Karlov, Lavrov'un ziyareti öncesi ve sırasında Alanya'da adeta kılı kırk yarmıştı

Karlov'un Alanya günlüğü

Ankara'da korumasız gezecek kadar ülkemize güvenen bir diplomat olan Karlov, Lavrov'un ziyareti öncesi ve sırasında Alanya'da adeta kılı kırk yarmıştı

20 Aralık 2016 Salı 22:20
Karlov'un Alanya günlüğü
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TÜM yurtta, Rusya'da ve dünyada olduğu gibi Alanya'da da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen hain suikastın şoku sürüyor. Karlov, 1 Aralık'taki Alanya ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a eşlik etmişti. Ancak Karlov'un Alanya'daki görevi, Lavrov'un gelişinden 10 gün önce başlamıştı.
'HER DETAYI DÜŞÜNDÜK'
Karlov, dönemin Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven'le birlikte Lavrov'un güvenliği için adeta kılı kırk yarmıştı. Yeni Alanya'ya o dönemi anlatan Tanrıseven "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Lavrov'u birlikte karşılamıştık. Sakin, kibar bir insandı. Lavrov'un programının eksiksiz olması için 10 gün çalıştık ve her detayı düşündük" dedi. 
'ODALARA KADAR BAKTIK'
Heyetin geçeceği güzergahtan otele ve yemek yenilen rıhtıma kadar gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını anlatan Tanrıseven "Lavrov'un ve korumalarının kalacağı odalara kadar baktık ve gerekli önlemleri planladık" dedi. Ancak Karlov, aynı hassasiyeti kendi güvenliğine göstermiyor ve yakın korumayla gezmiyordu.  
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Son Güncelleme: 21.12.2016 09:19
Anahtar Kelimeler:
RusyaRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovAlanyaLavrovKarlovKorumasız Gezecek
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