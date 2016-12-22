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Karlov Antalya'da yaşatılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya taziye ziyaretinde bulundu

Karlov Antalya'da yaşatılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya taziye ziyaretinde bulundu

22 Aralık 2016 Perşembe 22:00
Karlov Antalya'da yaşatılacak
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TÜREL, Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesine Karlov'un adını verip ölümsüzleştireceklerini açıkladı. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitirmesi, Rusya ile yakın dostluk ilişkileri bulunan Antalya'da da üzüntüyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek başsağlığı diledi, Türkiye ve Antalya'nın olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
KARLOV'UN ADI YAŞATILACAK
Andrey Karlov'un Türk-Rus dostluğuna en sorunlu dönemlerde dahi büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Türel, büyükelçi için "Bizim için çok değerli bir dosttu" dedi. Olayın başta kendisi olmak üzere Türk halkını derinden yaraladığını söyleyen Türel, şunları söyledi: "Mekanı cennet olsun, Allah bütün sevdiklerine ve ailesine sabırlar versin. Kendisinin ismi artık gerçekten Türk-Rus dostluğu içerisinde sembolleşmiştir. Bugün sabah arkadaşlarımızla da kısa bir değerlendirme fırsatım oldu. Bu dostluğun nişanesi olarak da Antalya'da bir şekilde adını bir projemizde değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Böylelikle kendisinin isminin ölümsüzleşmesi hususunda da bir adım atmayı planlıyoruz."
DOSTLUĞA YAPILAN SALDIRI
Başkonsolos Alexander Tolstopyatenko ise Başkan Menderes Türel'e taziye ziyareti için teşekkür ederek, iki ülke halkının daima dost olduğunu kaydetti. Tolstopyatenko, şöyle konuştu: "Antalya her zaman Rusya vatandaşları için misafirperver bir şehir olarak anılmıştır. Sizin yöneticileriniz de bizim Rus tarafı da aynı fikirde birleşiyor. Rusya-Türkiye dostluğuna çomak sokmak, bu dostluğu bozmak için bir saldırı olduğu fikrindeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesindeki ortak kararları 'Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz' şeklindeydi. Bize verdiğiniz önem için size tekrar teşekkür ediyoruz. Tabi ki çok acı bir ölüm, çok acı bir sonuç fakat bu acı olaydan sonra bizim dostluğumuz ve ilişkilerimizin zarar görmemesini diliyoruz. Halklarımız arasındaki dostluk ve samimiyetin sıcak bir şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz." Başkan Türel, daha sonra Karlov'un fotoğrafı önüne çiçek bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyeMenderes TürelAlexander Tolstopyatenko
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