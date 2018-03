ANKARA'DA önceki gün suikasta uğrayarak yaşamını yitiren Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Alanya'da da anılıyor. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top öncülüğünde Alanya ve Mahmutlar'da yaşayan Ruslar için Mahmutlar Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Büyükelçi Karlov'u anmak isteyen Ruslar kültür merkezi önüne gelerek karanfil bıraktı ve mum yaktı. Muhtar Top, "Büyükelçi Karlov için anma töreni cuma günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Rus halkına başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyoruz" dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRMEMELİYİZ’

Gündüz ise "Her türlü terörü lanetliyoruz. Bizim için çok kötü ve üzücü bir şey. Her zaman bize destek veren, yardımcı olan bir diplomattı. Şok olduk. Bu olayın amacını biz biliyoruz. İki ülkenin dostluğunu bozmak istiyorlar ama başaramayacaklar. Rusya ve Türkiye daha güçlü ilişkiler kuracak bu olaydan sonra. Putin ve Erdoğan'ın açıklamaları da bu yönde. Biz biliyoruz ki bu terörün en büyük amacı halkta kaos yaratmak. Halkı korkutup, eve kapatmak istiyorlar. Terör örgütlerini sevindirmemeliyiz. Terör amacına ulaşmamalı" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE HİÇ BİR KORKUMUZ YOK'

Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Anjelika Anzhela da olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Alanya'daki Ruslar adına şunu söyleyebilirim ki, bu olayı kimin gerçekleştirdiğini herkes biliyor. Uçak krizinde kimler başroldeyse, şimdi de onlar yine sahnedeler. Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmak istiyorlar. Bunun hem Ruslar hem de Türkler farkında. Bu Türkiye-Rusya arasını bozacak bir durum değil. Keşke olmasaydı ama onların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Rusların Türkiye'ye yönelik hiç bir endişesi yok. Uçak krizinde Türklerin bir suçunun olmadığı bu olayla kanıtlanmış oldu. Buradaki Rusların içi rahat. Türkiye'ye, devlete güveniyorlar. İnsani olarak üzüntülerimiz var. Türkiye-Rusya dostluğunu bozacak bir durum değil. Olayın ardından da bir çok kişi aradı, başsağlığı diledi. Acımıza ortak oldular. Hiç bir korkumuz yok, bizi birbirimize düşman edemezler. Rus yetkililerin olumlu açıklamaları da bize moral verdi."

'İÇİMİZDEKİ HAİNLER TEMİZLENMELİ'

Suikasta Alanya’daki faklı STK’lardan da tepki geldi. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu söyledi. Demir, "Rusya Büyükelçisi Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide suikast sonucu yaşamını yitirdi. Bu hain saldırı, Rusya-Türkiye ilişkilerini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bir saldırı. Karlov'un hayatını kaybettiği bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Hükümetimizin ve kolluk kuvvetlerinin gereken tedbirleri alması lazım. İçimizdeki bu hainlerin de bir an önce temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

