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Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Şoke eden gerçeği öğrendi

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Ayşe Erhan, sancıların 6 ay önce sezaryen sırasında unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığı tespit edilince yeniden ameliyata alındı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Şoke eden gerçeği öğrendi

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Ayşe Erhan, sancıların 6 ay önce sezaryen sırasında unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığı tespit edilince yeniden ameliyata alındı

24 Mart 2018 Cumartesi 07:30
Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Şoke eden gerçeği öğrendi
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KİRAZ ilçesine ailesini ziyaret eden Erhan (36), artan karın ağrıları  üzerine sağlık memuru ağabeyi Halil Karakulak ile Ödemiş Devlet Hastanesine  gitti. Üroloji servisinde böbrek taşı şüphesiyle muayene edilen Erhan'ın karnında  yapılan ultrason ve tomografi sonucunda 2 yabancı cisim tespit edildi.

Genel cerrah Adem Yücel tarafından ameliyata alınan Erhan'ın karnından  2 gazlı bez çıkarıldı. Erhan'ın 6 ay önce İzmir Tepecik Araştırma Hastanesinde  sezaryenle ikinci çocuğunun doğumunu gerçekleştirdiği öğrenildi.  Ağabey Karakulak, sezaryen sırasında gazlı bezlerin unutulduğunun  ortaya çıktığını belirtti.

Kardeşinin bir süre daha hastanede müşahede altında kalacağını aktaran  Karakulak, "Şu an için önceliğimiz kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması.  Kardeşimi hastaneden çıkardıktan sonra bu ihmali yapan kişiler hakkında suç  duyurusunda bulunacağız." dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise hastanın durumunu yakından  takip ettiklerine dikkati çekerek "Ameliyatın ardından hastamızın genel sağlık   durumu gayet iyi. Serviste tedavisine devam ediliyor. Hastamızın doğumdan sonra  karnında unutulan gazlı bezlerle ilgili  soruşturma başlatacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirKarın AğrısıÖdemiş Devlet Hastanesi
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