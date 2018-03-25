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Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo ve lojistik şirketinde taşeron olarak görev yapan şoför, İstanbul'dan Bursa'ya götürdüğü 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünleriyle ortadan kayboldu.

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo ve lojistik şirketinde taşeron olarak görev yapan şoför, İstanbul'dan Bursa'ya götürdüğü 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünleriyle ortadan kayboldu.

25 Mart 2018 Pazar 10:44
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
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MERKEZİ İstanbul Ataşehir'de bulunan Türkiye genelinde 250 çalışanı olan lojistik şirketi, yoğun teslimat dönemlerinde taşeronlarla çalışıyordu. 3 yıldır başvurdukları taşeron firmayla, hem kiralık araç hem de şoför desteği vermek üzere sözlü olarak anlaşıldı. Firmanın görevlendirdiği şoför Necati K., 17 Mart'ta Ataşehir'deki transfer merkezine gitti. 1 milyon TL değerindeki tekstil, otomotiv ve teknoloji ürünleri kamyona yüklendi. Gerekli evraklar imzalandı, sözleşme yapıldı.
Kamyon, Bursa'ya gitmek üzere yola çıktı. Sabaha karşı Bursa'daki depoya teslimatı yapması beklenen şoförden uzun süre haber alınamayınca çalışanlar şüphelendi. Sabah ulaşılan şoför, Sakarya'da aracın arıza yaptığını, tamirhanede olduğunu söyledi. Saatler geçmesine rağmen kamyon varış noktasına ulaşmayınca polise haber verildi. Kontrollerde aracın Sakarya'ya girmediği, ehliyet, ruhsat ve faturanın sahte olduğu belirlendi. İmzalanan belgelerde kullanılan tüm bilgilerin ve araç plakasının gerçek sahibinin Elazığ'da taşımacılık işleri yapan ve 4 ay önce kimliğini kaybeden Şahin Demir olduğu, aracın ikiz plakalı olduğu ortaya çıktı. Son olarak bir istasyondan mazot alırken güvenlik kamerasına yakalanan şoför, her yerde aranıyor.

'BANA SÜRE VERİN'

Bu arada kaçan sürücü olduğunu söyleyen bir kişinin firmadan bir çalışanı arayarak "Bu işi ben yaptım ama pişmanım. Bana biraz süre tanıyın. Malları getireceğim" dediği ileri sürüldü. 

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Kargoşoför1milyonKaybolduİstanbulAtaşehir
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