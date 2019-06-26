Kargıcak'taki okul sorununu Milletvekili Çelik çözdü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Sözcüsü ve Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya’nın eğitim sorununa el attı. 4 yıllık siyasi hayatında Alanya’nın birçok mahallesindeki okul problemini çözerek, öğrencilere daha iyi bir eğitim verilmesini sağlayan Milletvekili Çelik, 8 milyon 500 bin TL ödenekle Kargıcak’a 24 derslikli bir okul inşa ettirdi. Milletvekili Sena Nur Çelik’in inşa ettirdiği 24 derslikli okulun 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Kargıcak Ortaokulu olarak eğitime hizmet vereceği bildirildi. Mahallesindeki eğitim sorununu çözdüren Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’e teşekkür eden Kargıcak Muhtarı Muammer Asiltürk, “Mahalleme kim bir çivi çakıyor, bir sorunumuzu da çözüyorsa bizler ona her zaman teşekkür ederiz. Milletvekilimiz sağ olsun, Kargıcak’ın okul sorununu çözdü. Bu anlamda kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:18