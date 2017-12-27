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Kardeşini o halde gördü, yürek yakan soruyu sordu: Yaşamıyor mu ağabey

Sarıyer'de kamyonet şoförü tarafından sıkıştırılan ve 15 metre sürüklenerek can veren gencin olay yerine gelen kardeşinin ''Yaşamıyor mu ağabey'' diye sorup feryat etmesi yürek burktu

Kardeşini o halde gördü, yürek yakan soruyu sordu: Yaşamıyor mu ağabey

Sarıyer'de kamyonet şoförü tarafından sıkıştırılan ve 15 metre sürüklenerek can veren gencin olay yerine gelen kardeşinin ''Yaşamıyor mu ağabey'' diye sorup feryat etmesi yürek burktu

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:27
Kardeşini o halde gördü, yürek yakan soruyu sordu: Yaşamıyor mu ağabey
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SARIYER Ayazağa'da seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi eline aldığı çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise de yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edilirken, ağabeyinin başında "Bu yaşamıyor mu ağabey" demesi yürekleri dağladı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TARAFINDAN SIKIŞTIRILDI

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde motosikletiyle iş yerine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkışan talihsiz adam, ezilerek ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda Kömürcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kamyonet sürücüsü Göden'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere Ayazağa Polis Merkezi'ne götürdü.


FERYAT EDİP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerindeki polis ekipleri, Kömürcü'nün cansız bedeninin üstünü örterek, caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yoldan geçen sürücüler ve otobüsteki yolcular ise meraklı gözlerle ölen adamın cesedine baktı. Bir süre sonra ağabeyinin kaza geçirdiğini haber alan kardeşi, arkadaşlarıyla beraber koşarak olay yerine geldi. Ağabeyinin cansız bedenini gören adam sinir krizleri geçirdi. Feryat eden acılı kardeşi, polis ekipleri yaklaştırmamaya çalıştı.

ÇEKİÇLE KAMYONETİN CAMLARINI KIRDI

Bir süre sonra geldiği araca giden acılı adam, eline çekiç alarak kamyonete zarar vermeye başladı. Aracın yan camlarının çekiçle tek tek kıran adamı, ön camı kıracağı esnada polis memuru durdurmak istedi. Acılı adam, kendisini engelleyen polise yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan adam güçlükle zapt edildi. Bunun üzerine aracına binen adam, olay yerinden uzaklaştı.

"BU YAŞAMIYOR MU AĞABEY?"

Kısa bir süre sonra tekrardan olay yerine gelen acılı kardeş, ağabeyinin cansız bedeninin başına giderek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedin başında bekleyen sağlık ekiplerine, "Bu yaşamıyor mu ağabey? Hiç kimsenin fikri yok mu?" demesi yürekleri dağladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü'nün cansız bedeni, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kaldırılmasının ardından polis ekipleri hortumla olay yerini temizlediği esnada acılı kardeş, ağabeyinin kanlarını avuçlayarak çimenliğe bıraktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olayla ilgili inceleme başlattı.

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SarıyerAyazağa3. Sayfa
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