kardeş şehirlerin yeni başkanlarını tebrik etti

ALANYA Belediyesi’nin Gladbeck’ten sonra en eski kardeş şehri olan Avusturya’nın Schwechat şehrinde yapılan belediye seçimlerinin ardından yeni belediye başkanı Karin Baier oldu. Litvanya’da belediye seçimleri sona erdi, Alanya’nın Litvanya’daki kardeş şehirlerinden Silute’de yapılan seçimlerde mevcut Başkan Vytautas Laurinaitis, seçimi kazanarak halk tarafından seçilen ilk belediye başkanı oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçen sene Eylül ayında Silute’yi ziyaret ederek festivale katılmış ve Silute ile Alanya arasındaki işbirliği projeleri için anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan sonra da Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaiitis de aşçı bir heyetle Alanya’ya gelerek 4. Alanya Belediyesi Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması’na katılmıştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mevkidaşı Vytautas Laurinaiitis’e bir kutlama mektubu göndererek, başarılarının devamını diledi.