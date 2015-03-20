Kardeş şehirden 'Alanya'ya övgü

ALANYA Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Agios Georgios/Hıdırellez Kilisesi’ndeki restorasyon çalışmaları, Almanya’daki kardeş şehirde de sevinçle karşılandı. Almanya’nın Kuzey Ren–Vestfalya Eyaleti’nde yayın yapan Stadspiegel– Gladbeck ve WAZ – Gladbeck Gazetesi, restorasyon çalışmalarını okuyucularıyla paylaştı. 'Alanya Dinlerin Çeşitliliğini Koruyor' ve 'Alanya Hıristiyan Kilisesini Aslına Uygun Olarak Restore Ediyor' başlıklarıyla yayınlanan haberlerde, çalışmalara geniş yer verildi. Hafta başında çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hıdırellez’in bir kültür varlığı olduğunu belirterek, yaklaşık dört aylık bir çalışmanın ardından Agios Georgios/Hıdırellez Kilisesi’nin turizm ve yerleşik yabancıların hizmetine kazandırılacağını söylemişti.



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