Kardeş şehir Gladbeck'te Alanya rüzgarı

Alanya'nın 26 senelik kardeş şehri Gladbeck'te elektrik panolarına Alanya manzaraları işlendi

Kardeş şehir Gladbeck'te Alanya rüzgarı
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GLADBECK-ALANYA Dostluk Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gladbeck şehrindeki birçok elektrik panosuna Alanya manzaraları işlendi. Alanya'nın simgesi olan Kızıl Kule ve tersanenin yanı sıra Alanya logosu da yapılan çizimler arasında yer aldı. Müzeyyen Dreessen ve Wolfgang Röken'in başkanlıklarını yaptığı dernek Türk-Alman ilişkilerini geliştirmek ve iki şehrin dostluğunu pekiştirmek için bu çalışmayı yaptığını belirtirken hedeflerinin de Almanya'da Alanya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayamak olduğu kaydedildi. Graffiti sanatçısı Maurizio Bet'in elinden çıkan çizimler bölge halkı tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 19:59
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