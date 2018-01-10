Karbonmonoksit gazından zehirlenen kardeşler öldü

MEHMET Ali Demir (43) ve kardeşi Mustafa Demir'in (36) Tosunlar Mahallesi'ndeki evlerine giden yakınları, kapının kilitli olması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Demir kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, ağabey ve kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Demir kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan bir tekstil firmasında çalışan Demir kardeşlerin 3 gündür işe gitmediği öğrenildi.