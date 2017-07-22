Karayolu üzerindeki silahlı soygun saniye saniye görüntülendi

BAYRAMPAŞA, Kocatepe yol ayrımı hal yolunda 18 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda TIR sürücülüğü yapan mağdur Polonya'dan kendisine emanet edilen 700 bin dolar ve 70 bin Euro'yu yanına alarak, iki arkadaşı ile birlikte kendisini Bayrampaşa'ya götürecek minibüse bindi. Ancak aracın önü motosiklet ve otomobille kesildi. Araçtan inen şüpheliler silah tehditi ile içinde para olan çantayı gasp etti. Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler ise kendilerini takip etmemesi için gasp ettikleri aracın lastiklerini bıçakla patlattı. Şüpheliler geldikleri araç ve motosikletle olay yerinden kaçtılar.

ARKADAN GELEN MİNİBÜS SOYGUNU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede şüphelilerin araçlarının plakalarını tespit etmeye çalıştı. Çalışmalar sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Soygun anında önünde aniden duran araçlara çarpmamak için emniyet şeridine giren bir başka bir minibüsün güvenlik kamerasının soygunu saniye saniye görüntülediği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Polis bu görüntüleri incelediğinde kısa süre içinde önce şüphelilerin araçlarının plakasını daha sonrada kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliğinin düzenlendiği operasyonda olaya karıştıkları iddia edilen Yüksel A.(37), Emrullah Ö.(25), Deniz Ş.(37), Emrulalah Ö.(24) gözaltına alındı .Şüphelilerden Yüksel A.'nın adam yaralama ve tehdit suçundan, Emrullah Ö.'nün ise uyuşturucu, kasten yaralama hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Yüksel A. ile Emrullah Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.