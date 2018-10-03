Karataş'tan konutlarda yeraltı otopark açıklaması

ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Konut İnşaatlarında Otopark Yönetmeliğine yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, 1 Ocak 2019 tarihinde hayata geçmesi beklenen düzenlemenin 15 Eylül’e çekildiğine kaydetti. Karataş, "Ancak tüm müteahhitlerin de bilgi, deneyimlerini alt üst eden bir konu vardır ki, konut inşaat alanı yani parselin kendi içinde 'açıkta' yeterli otopark alanı olmasına rağmen neden 'kapalı otopark zorunluluğu' getirildiği anlaşılamamıştır. Konunun ehemmiyeti ve aciliyeti dolayısıyla tüm müteahhit üyelerimiz adına Antalya’daki yerel yönetimlere bu durumun izlenmesi gereken doğru yolun ve rotasının neler olması gerektiği yönünde başvuranlarımızı ve somut değerlendirmelerimizi ilettik. Yerel yönetimin ilgili masaları ve değerli yöneticilerinden tüm müteahhitlerimiz adına dönüş yapmalarını beklemekteyiz" dedi.



Yönetmelik

Yönetmelikteki “her 3 daireye 1 otopark” zorunluluğu ‘her 1 daireye 1 otopark’ olarak revize edilirken belediyelerin bu sayıyı arttırabilmelerine de imkan sağlandı. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getiriliyor. İmar Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile yine yönetmelikte yer alan bir diğer yenilik ise subasman kotu +1,20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulması olarak belirlendi. Bu sayede Bakanlıkça bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedeflendi.



Arka bahçe ve tamamı

Tamamen gömülü bodrum katlarda yer alan ve açığa çıkamayan otoparklar ise, alan sınırı olmadan tamamen emsal harici tutulacak. Yönetmelikle zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Komşu iki parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde ise aradaki duvar kaldırılarak bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla koşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak düzenlenebilecek.



Asgari alan konusu

Yönetmelikle ayrıca, parselin arka bahçelerinde mekanik otopark yapma imkanı getirilecek. Ayrıca yapılan bir değişiklikle de, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek. Öte yandan 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda, talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkanı da sağlanacak.