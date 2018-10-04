Karaoğlu ve Köse’nin eşlerinden Molaevi ve ASMEK’e tam not

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, fikir anneliğini yaptığı, Türkiye’ye model olan sosyal projeler ASMEK ve Molaevi’ni Vali Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin eşi Ünzile Köse’ye tanıttı. İlk olarak Falez Mola Evi’ni ziyaret eden Karaloğlu ve Köse, incelemelerde bulundu.

Aileler nefes alıyor

Konuklarına Türkiye’de ilk olan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları “Mola Evleri”ni anlatan Ebru Türel, özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkan projenin özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere de büyük kolaylık sağladığını söyledi. Türel, “Engelli Mola Evleri’ ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmeleri, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük işlerini de yapabilmelerine imkân tanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz proje ile aileler çocuklarını güvenle Mola Evleri’ne bırakıyor. Onlar biraz nefes alırken, biz de çocuklarına en güzel şekilde bakıyoruz” dedi.

Sevim Karaloğlu’ndan övgü dolu sözler

Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerde ki başarısını her fırsatta takdir ettiğini söyleyen Sevim Karaloğlu, Bursa’da kaldıkları dönemde benzer bir projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerini ifade ederek, “Ve görüyorum ki siz bunu başarmışsınız. Bunu düşünüp hayata geçirdiğiniz için sizi yürekten tebrik ediyorum. Mola evleri özellikle engelli aileleri için gerçekten büyük bir ihtiyaç. Ailelerin günlük işlerini yapabilmeleri, kendilerine zaman ayırabilmeleri ve özellikle çocuklarını güvenle emanet edebilmeleri açısından Mola Evleri çok önemli. Bir annelik duyarlığıyla bu projeyi Antalya’ya kazandırdığınız için sizi bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Kıyafetler artık ASMEK’ten

Ebru Türel, Sevim Karaloğlu ve Ünzile Köse ile birlikte daha sonra Türkiye’nin en büyük yaygın eğitim kurumlarından olan ASMEK’in Uncalı’daki Moda Evi’ni ziyaret etti. Kendi kıyafetlerinin çoğunu ASMEK kursiyerlerinin tasarımlarından seçtiğini söyleyen Ebru Türel, “Öğrencilerimiz usta öğreticilerle birlikte hem model çıkarıyor, hem de sergide gösterime girecek kıyafetler tasarlıyorlar” dedi.

Sevim Karaloğlu ve Ünzile Köse, kursiyerlerin elinden çıkan tasarımlarına hayran kaldıklarını belirterek, kıyafetlerini ASMEK Modaevi’ne yaptırma kararı aldı.