Karamollaoğlu: Erdoğan şu an kendisiyle kavga halinde

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, insanların korktuğu için AKP'ye oy verdiğini belirterek "Bir güç var ama bu zorba bir güç. Doğu Anadolu’da hükümet hiçbir yerde sandıklara müdahale etmeden seçime gitse bugünkü aldığı oyun yarısını alamaz" dedi. İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararına ihtimal vermediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Benim kanaatim yüzde 99.9 seçimin yenileme kararı verilmez. Yüzbinde bir ihtimal belki olabilir, o zamanda 'zelzele oldu' demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya seçim süreci ve sonrasında yaşananları değerlendiren Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an kendisiyle kavga halinde ve bir çıkmazın içinde olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu söyleşinin bir bölümü şöyle:

Seçim bitti, tartışması bitmedi. Hâlâ sonuçlar tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Ne oluyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu an kendisiyle kavga halinde. Bir tarafta tek adam öbür tarafta hukuku üstün tutan biri görünümü vermek zorunda. Bu çelişiyor. Bir denge kurmaya çalışacak. Buna mecbur ama problemleri çözemedikçe benim endişem, sertleşir.

"Sandıklara müdahale olmasa Cumhur İttifakı yüzde 53 alamaz"

Seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı yüzde 53 oy aldı. Eleştiriyorsunuz ama bu güçlü bir desteğin devam ettiği anlamına gelmiyor mu?

Bir güç var ama bu zorba bir güç. Doğu Anadolu’da hükümet hiçbir yerde sandıklara müdahale etmeden seçime gitse bugünkü aldığı oyun yarısını alamaz. Benim iddiam, kanaatim o. Alamaz. Yüzde 53 oy ne manaya geliyor? Siz TRT’yi, bütün basını, problemleri nasıl çözeceğinizle ilgili değil, karşı tarafa yönelttiğiniz ithamlar için kullanıp, arkasından da “Bize güven var” diyemezsiniz. Ne güveni var? Korktuğu için oy veriyor millet. Sizden korkuyor. Korku o kadar ileri gidiyor ki canından bile korkuyor. Buna sandık başında öldürülen insanlarla şahit oluyoruz. Bu şaka değil ki. Üzülerek söylüyorum ama Türkiye bir “Korku İmparatorluğu”na dönüştü. Bu iki türlü bir korku. Biri “bana zarar gelir mi” korkusu. İkincisi “benim menfaatlerim elimden gider mi” korkusu. Kazanım dedikleri bundan ibaret. Bir de esir aldığı gariban kesim var. Cami cemaati gariban sadece inandığı gibi yaşamak istiyor. İnancının tezahürünü gördüğü hükümette, başörtülü bakanlar, milletvekilleri var. Başörtülü memurlar, polisler de görünce “Hay Allah razı olsun” diyor. Peki İslam sadece başörtüsü, imam hatip okulu, camiden ibaret bir inanç sistemi mi? İslam’ın temel değerleri var. Adalet nerede? Liyakat nerede? Devlet malına, mülküne yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkmak nerede? Yememek yedirmemek, rüşvet almamak, vermemek nerede? Hepsi bugünkü sistemin olmazsa olmaz parçası haline geldi. Gelin medya adil davransın, polis adil davransın, yöneticiler; vali kaymakam adil davransın öyle seçime gidelim. Hodri meydan. 2002 yılındaki seçim ortamı bugün yok. Bunların tamamı yıkıldı. Türkiye demokratik bir ülke değil. Şeklen demokratik. Türkiye bir hukuk devleti değil, şeklen bir hukuk devleti.

"İstanbul'da tekrar seçim 'Zelzele oldu' demektir"

İstanbul seçimlerinin yenileneceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir karar verilirse siyasete etkisi ne olur?

Benim kanaatim yüzde 99.9 seçimin yenileme kararı verilmez. Vermez bu mahkeme. Ben o kanaatteyim. Yüzbinde bir ihtimal belki olabilir, o zamanda “zelzele oldu” demektir. Bu, seçimin hiçbir kıymeti yok anlamına gelir. Çünkü bundan sonra iktidarı tatmin etmeyen bir seçim kabul görmeyecek demektir.