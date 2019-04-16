Karaloğlu'ndan Böcek'e ziyaret: 'Her şey Antalya için'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti

Karaloğlu'ndan Böcek'e ziyaret: 'Her şey Antalya için'
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VALİ Karaloğlu, yeni görevinde başarılar dilediği Başkan Böcek’e ziyaretin anısına Aspendos Antik Tiyatrosu’nun bir fotoğrafını hediye etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Antalya Valiliği’ne yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e iade-i ziyarette bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Karaloğlu’na ziyareti için teşekkür ederek, “Güzel şehrimiz Antalya’nın 19 ilçesi, 913 mahallesine hizmet edebilmenin onuru ile kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Gece gündüz demeden koşarak güzel Antalya’mızı daha da ileriye taşıyacağız. Bu süreçte Antalya Valiliğimiz ile de şehrimiz adına en güzel çalışmalara birlikte imza atacağız” dedi.

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