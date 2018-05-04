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Karaloğlu'na hedeflerini anlattılar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni yönetimine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

Karaloğlu'na hedeflerini anlattılar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni yönetimine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

04 Mayıs 2018 Cuma 22:15
Karaloğlu'na hedeflerini anlattılar
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VALİ Karaloğlu'nu ziyaretinde ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, başkan yardımcıları Mızrab Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, yönetim kurulu üyeleri Nilay Akbaş Tarakçı, Erol Erkan, Mustafa Ayanoğlu, Zeki Erdoğan, Cahit Şahin ve Murat Totoş karşıladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, Vali Karaloğlu'na ATSO'nun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Vali Karaloğlu, ATSO'nun yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Valisi Münir KaraloğluANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıATSO
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