Karaloğlu'na hedeflerini anlattılar

VALİ Karaloğlu'nu ziyaretinde ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, başkan yardımcıları Mızrab Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, yönetim kurulu üyeleri Nilay Akbaş Tarakçı, Erol Erkan, Mustafa Ayanoğlu, Zeki Erdoğan, Cahit Şahin ve Murat Totoş karşıladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, Vali Karaloğlu'na ATSO'nun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Vali Karaloğlu, ATSO'nun yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

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