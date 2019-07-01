Karagöz, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki değişkenliğin sebebini açıkladı: Planlama yok!

KARAGÖZ, fiyat dengelerinin mevsim şartlarına ve ürün bolluğuna göre değişiklik gösterdiğini belirtirken, tarımda planlama yapılmamasının da belli kalem ürünlerde fiyat değişikliklerine neden olacağını ifade etti. Mehmet Karagöz, toplama aralığının kış ve yaz aylarında farklılık gösterdiğine işaret ederek, “Tarımda fiyat dengeleri iklim şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Kışın ürün az oluyor, bir dönüm arazide 2200 kök bulunur, bu köklerden haftalık bir toplama yapılır. Domateste belli bir ürün kapasitesine ulaşılmadan toplama yapılmaz. Fiyat dalgalanmaları da buna göre endekslenir. Çünkü toplama aralığı uzundur, ısıtma sistemi ayrı bir maliyet olur, ister istemez fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yazın düştüğü zaman da iklim şartlarına göre düşer, bitki üzerinde çiçekleme daha çok meydana geliyor, hormon daha çabuk gelişiyor, bu defa iki günde bir toplama yapılır. Ürün bollaşınca da talep üzerine fiyatlar düşüyor” açıklamasında bulundu. Tarımda planlı üretimin şart olduğunu belirten Karagöz, “Üretimde planlama sorunu var. Tarımda planlama diye bir şey yok. İsteyen istediğini ekebiliyor. Tarım Bakanlığı’nın ya da il ve ilçe bazında müdürlüklerin “Sen şunu ekeceksin, ötekisi bunu yapacak” diye bir kısıtlamaları yok. Bu yıl en çok hangi ürün kazandırdı; patlıcan. Seneye herkes patlıcan ekecek. İllere göre ürün değişiyor, domates çok kar getirdiyse, seneye herkes domates ekiyor. Böyle yanlış bir planlama var” şeklinde konuştu.