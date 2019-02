Karaduman: 'Cenazede yemek olmasın'

ALANYA'DA yaşayan Murat Karaduman isimli emekli eğitimci, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Müftüsü İhsan İlhan ve emekli eğitimci Haşim Yetkin’e yönelik kaleme aldığı açık mektupta, Alanya'daki bazı cenaze ritüellerinde değişikliğe gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Karaduman, Yeni Alanya'ya gönderdiği metinde aynen şu ifadelere yer verdi:

"Sayın yetkililer, öncelikle sizlere yıllar öncesinden bir resim göstermek istiyorum. Her dini bayram öncesinde Alanya’nın hemen her camisinin yakınında bir veya birkaç cadde, sokak, murt-mersin dalları satıcıları tarafından adeta pazar alanına dönüştürülür, camilerden çıkan hemen hemen her Müslüman o murt-mersin dallarından alır, yakınlarının mezarlarının baş ve ayakuçlarına dikerler, merhumun bu davranıştan mutlu olduğu varsayılırdı. Bu eylemi yapanlar da kendilerini dini bir görevi ifa etmenin iç huzurunu yaşardı. Bu çalılar mezarlıklarımızda görüntü kirliliğinin yanı sıra özellikle de yaz aylarında yangın tehlikesi yaratırdı. Başta eğitimci-yazar Haşim Yetkin ve zamanın yukarıdaki makam sahiplerince, bu eylemin dini bir vecibe olmadığı, mezarlıklarda yatan merhumların da yapılan çalışmadan haberdar veya merhuma herhangi bir yararı olmadığı belirtildi ve vatandaş ikna edilerek bu uygulama kaldırıldı. Böylece hem vatandaş bir açmazdan kurtarıldı, hem de mezarlıklarımız bugünkü çağdaş görünümüne kavuştu. Bu vesileyle o günün emek sahiplerine minnetlerimi sunuyorum. Sayın yetkililer, benim sizlerden dileğim bireysel bir talep olmayıp, her vatandaşımızın mutlaka yaşaması kaçınılmaz bir olaydan söz ediyorum. Şöyle ki, Alanya’mızda her cenaze sahibi bir yandan acısını yaşamaya çalışırken, diğer taraftan taziye yerine gelenlerle ilgilenmek durumunda kalır ve asla şikayetçi olmaz. Zira atalardan böyle gelmiş, böyle görülmüştür. Tabii taziye yerinde gelenlere çay, su ve türevleri ikram edilmeli, bunlardan da hiç kimse asla şikayetçi değildir. Benim de kastettiğim bu değil. Defin işleminden sonraki ‘Devir, (alt-üst) haftalık, kırk veya elli iki’ gibi isimlerle yapılan yemekli davet geleneğinden söz ediyorum. Gelenek diyorum zira hem Alanya’daki görüştüğümüz bir kısım din adamları hem de ulusal bazda yayın yapan TV’lerdeki din adamlarının anlattıklarından bu uygulamaların dini bir vecibe olmadığı anlaşılmaktadır. Başta sayın müftümüz olmak üzere bu geleneğin acılı ailelerin gündeminden çıkarılabilmesi konusunda cenaze sahiplerine katkı sunabileceğimizi düşünüyorum. (Cenaze sahibinin kendiliğinden yukarıdaki yemekli davetlerden vazgeçmesi mümkün değildir. Zira yakın çevresi kişi aleyhinde dedikodu üretir ve mahalle baskısı oluşturur.) Sizlerden hem toplu taziye ziyaretleriyle, hem de sayın müftümüzün bizzat veya imamlar aracılığı ile camilerimiz ve taziye evlerinde konuyu vatandaşlara anlatarak, bu adet/geleneğin dini bir vecibeymiş gibi algılanmasının önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu sessiz bir kamuoyu çığlığıdır. Konuya duyarlılık gösterileceği kanaatiyle saygılar sunuyorum."