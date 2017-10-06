'Karadeniz'den değilim, Alanyalıyım'

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL'UN kurtuluşunun 94. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal tören defterini imzaladı. Tören sonunda caddede yürüyen Başkan Uysal, yaşlı bir kadınla sohbet ederek vatandaşlarla ve esnaf ile de el sıkıştı. Törene Uysal'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vali yardımcısı, askeri erkan, itfaiye ekibi, zabıta ekibi ve izciler katıldı. İstanbul’un kurtuluşu olan bugünü milletçe yad ettiklerini ifade eden Başkan Uysal, “Düşmanı vatanımızdan kovan şanlı ordumuzun başarısı sadece Türk milleti adına değil, yeryüzünün mazlumları adına da kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferi aziz Atatürk'ün çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda taçlandırmak için aynı kararlılık ve azimle çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kere daha hayırla ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarını yad ediyoruz” dedi.

'SAMSUNLU DEĞİL ALANYALIYIM'

Törenin ardından İBB Başkanı Uysal, itfaiye ve zabıta ekiplerinin selamladı. Ardından da izciler, öğrenciler ve bando takımı ile sohbet ederek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Uysal, alanın içerisinde elinde İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu bir tablo olan yaşlı bir kadın ile sohbet etti. Yaşlı kadının, “Nerelisiniz?” sorusu üzerine Başkan Uysal, “Nereliye benziyorum” diye cevap verdi. Kadın da, “Samsun veya Ordu taraflarındansınız” dedi. Bunun üzerine Başkan Uysal'ın, “Deniz var ama o taraftaki değil, Akdeniz'de, Antalya, Alanyalıyım” demesi güldürdü. Caddede yürüyen Başkan Uysal, esnaf ve vatandaşlarla el sıkıştı. Öte yandan tören alanından çıkan İBB Başkanı Uysal, Başkan Demircan ile birlikte caddeye çıkarak yürümeye başladı. Vatandaşlara selam vererek el sıkışan Başkan Uysal, onlarla sohbet etti. Kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu turistlerle de sohbet eden Başkan Uysal, durakta otobüs bekleyen yolcuların yanında giderek otobüslerde bir sorun olup olmadığını sormayı da ihmal etmedi.