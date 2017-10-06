Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103862
ALTIN
147.551
DOLAR
3.6143
STERLİN
4.7206
EURO
4.2320
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!
Müzik dinlerken bu oluyorsa dikkat!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

'Karadeniz'den değilim, Alanyalıyım'

İstanbul'un kurtuluşunun 94. yıldönümü törenlerinin ardından yaşlı bir kadının "Siz Samsun veya Orduluya benziyorsunuz" demesi üzerine İBB Başkanı Uysal, “Karadeniz'den değil, Akdeniz'den Alanyalıyım” dedi

'Karadeniz'den değilim, Alanyalıyım'

İstanbul'un kurtuluşunun 94. yıldönümü törenlerinin ardından yaşlı bir kadının "Siz Samsun veya Orduluya benziyorsunuz" demesi üzerine İBB Başkanı Uysal, “Karadeniz'den değil, Akdeniz'den Alanyalıyım” dedi

06 Ekim 2017 Cuma 14:35
'Karadeniz'den değilim, Alanyalıyım'
İlgili Galeriye Git
banner404

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL'UN kurtuluşunun 94. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal tören defterini imzaladı. Tören sonunda caddede yürüyen Başkan Uysal, yaşlı bir kadınla sohbet ederek vatandaşlarla ve esnaf ile de el sıkıştı. Törene Uysal'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vali yardımcısı, askeri erkan, itfaiye ekibi, zabıta ekibi ve izciler katıldı. İstanbul’un kurtuluşu olan bugünü milletçe yad ettiklerini ifade eden Başkan Uysal, “Düşmanı vatanımızdan kovan şanlı ordumuzun başarısı sadece Türk milleti adına değil, yeryüzünün mazlumları adına da kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferi aziz Atatürk'ün çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda taçlandırmak için aynı kararlılık ve azimle çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kere daha hayırla ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarını yad ediyoruz” dedi.
'SAMSUNLU DEĞİL ALANYALIYIM'
Törenin ardından İBB Başkanı Uysal, itfaiye ve zabıta ekiplerinin selamladı. Ardından da izciler, öğrenciler ve bando takımı ile sohbet ederek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Uysal, alanın içerisinde elinde İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu bir tablo olan yaşlı bir kadın ile sohbet etti. Yaşlı kadının, “Nerelisiniz?” sorusu üzerine Başkan Uysal, “Nereliye benziyorum” diye cevap verdi. Kadın da, “Samsun veya Ordu taraflarındansınız” dedi. Bunun üzerine Başkan Uysal'ın, “Deniz var ama o taraftaki değil, Akdeniz'de, Antalya, Alanyalıyım” demesi güldürdü. Caddede yürüyen Başkan Uysal, esnaf ve vatandaşlarla el sıkıştı. Öte yandan tören alanından çıkan İBB Başkanı Uysal, Başkan Demircan ile birlikte caddeye çıkarak yürümeye başladı. Vatandaşlara selam vererek el sıkışan Başkan Uysal, onlarla sohbet etti. Kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu turistlerle de sohbet eden Başkan Uysal, durakta otobüs bekleyen yolcuların yanında giderek otobüslerde bir sorun olup olmadığını sormayı da ihmal etmedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.10.2017 14:48
Anahtar Kelimeler:
KaradenizOrduAkdenizİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Sağanak yağış yolda
Dikkat! Sağanak yağış yolda
İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi!
İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi!
Son dakika! Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
Son dakika! Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim