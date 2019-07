Karadağ’dan Yörük şenliği eleştirisi

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı ve Alanya’da gerçekleştirilen yayla şenliklerini eleştirdi. Önümüzdeki hafta sonu yapılacak Gökbel Yağlı Güreşi Şenlikleri’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le birlikte katılacaklarını belirten Karadağ, her mahallenin ayrı ayrı şenlik yapmasının yanlış olduğunu söyledi. Tavuk döner ve ayranla şenliklerin geçiştirildiğini belirten Karadağ, “Her mahalle kendi başına şenlik yapınca maliyet artıyor, vatandaş katılımı yeterli olmuyor” dedi. Karadağ, her mahallenin ayrı ayrı şenlik yapmasının yanlış olduğunu söyledi. Tavuk döner ve ayranla şenliklerin geçiştirildiğini belirten Karadağ, “Bütün mahallelerin tek tek şenlik yapması kendilerine maddi külfet getiriyor. Gökbel ve Tokar Yaylası’nda neden ayrı şenlik yapılıyor? Buralarda toplu halde şenliklerin yapılması halkın daha geniş katılımını sağlayacaktır” diye konuştu.

‘YÖRÜK KÜLTÜRÜ CANLANDIRILMALI’

Bu şenliklerin bir kültür şenliği haline dönüşmesi taraftarı olduklarını dile getiren Karadağ, “Yaylalardaki bu şenlikler tavuk döner ve ayranla geçiştiriliyor. Özellikle Yörük kültürünün canlandırılması, farklı animasyonlar yapılması, belki halk oyunları veya daha farklı bir takım etkinliklerle bu kültürün canlandırılmasında fayda var. Bu tür organizasyonları yapan arkadaşlarımıza, derneklere ve muhtarlarımıza bu konuyu ilettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festivallerin hem folklorik, hem yemek kültürü, hem de yaşam kültürünü canlandıracak bir şekle dönüşmesi en büyük temennimiz” dedi.

‘FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HALA KAYIP’

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen FETÖ’nün hain darbe girişiminin 3. yılı etkinliklerine neden katılmadıklarına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Karadağ, “CHP olarak sivil ve askeri darbelere her zaman karşıyız. Bu tür darbeler ve bu tür saldırılar hep devrimci ilerici görüşe zarar vermiştir.15 Temmuz’da 251 vatandaşımız şehit olmuştur. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadıkça bu terör örgütünün ülkemize yönelik tehdidi devam edecektir” diye konuştu. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun, “Alanya’daki 15Temmuz etkinliklerine CHP’liler neden katılmadı?” eleştirisine de yanıt veren Karadağ, “Bizim görüşümüz açık ve net. Biz FETÖ’ye karşıyız. CHP Genel Merkezi Türkiye genelinde 15 Temmuz’u lanetledi. Ancak bunun siyasi ayağı çözülmediği derece terör örgütünün ülkemizde tehlike olmaktan çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önce parlamento terör örgütünün siyasi ayağını bulmak zorunda ve çıkartmak zorunda. Bu terör örgütünün siyasi ayağı halen parlamento içerisindedir. İşi siyasi boyutlara getirip bu tür saldırılar yapılmasına da karşıyız” dedi.