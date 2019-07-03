Karadağ'dan itiraf gibi açıklama: Alanya kırsalında...

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının konukları mahalle temsilcileri oldu. 102 mahallenin temsilcisi ile buluşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 23 Haziran seçimlerinin ardından düğmeye bastıklarını ve mahalle temsilcilerini belirlediklerini söyledi. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda yol haritası çizip bugüne dek yaptıkları çalışmaları tartışmak istediklerini belirten Karadağ, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’taki Madımak Otel’de katledilen şair, yazar ve düşünürleri andı. 2 Temmuz’un Sivas Katliamı’nın yıldönümü olduğunu ifade eden Karadağ, “37 vatansever yurttaşımız bu ülke için canlarını feda ettiler. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen henüz katiller bulunmadı. Ancak bizler tarafından katillerin kim olduğu ve bugün nerede, ne iş yaptıkları açık seçik bellidir. Mutlaka ama mutlaka günün birinde bunun hesabının sorulacağını hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE HER GÜN KÖTÜYE GİDİYOR’

Dün sona eren Ergenekon Davası’nda mahkemenin hiç kimsenin sorumlu olmadığını açıklamasını da manidar bulduklarını söyleyen Karadağ, “Hiçbir cezai işlem gerektirmediğini mahkemeler ilan etti. Oysa bu davada birçok vatansever, birçok askerimiz ve sivil yurttaşımız can verdi” diye konuştu. Türkiye’nin iyi idare edilmediğini ve ülkenin günden güne kötüye gittiğini savunan Karadağ, “Hayat pahalılığı aldı yürüdü. Ama maalesef bu konular hasıraltı ediliyor ve farklı gündemlerle halkımız oyalanmaya çalışılıyor. Bu farklı gündemlerin biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriydi. 31 Mart’taki İstanbul seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu seçildiği halde mazbatası geri alındı ve bir hukuk katliamı yaşandı. Ancak biz, ‘hak, hukuk ve adalet’ diyerek yeniden seçimlere katıldık. Sonuçta Sayın Ekrem İmamoğlu yeniden koltuğuna oturdu ve birinci günden itibaren icraatlarına başladı. 7 bin 500 makam aracını şu anda parka çekti ve halkın emekleriyle alınan bu lüks arabaların hesabını sormaya başladı. 6 bin araç ise kayıp. Bugün Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan şey hak, hukuk ve adalettir” dedi.

‘VATANDAŞ ALANYA’DA KARNE VERDİ’

31 Mart’ta vatandaşın siyasilere karne verdiğini söyleyen Karadağ, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da bir seçim atlattık ve bu seçimde halkımız bize bir karne verdi. Özellikle Alanya içinde de bir karne verdi. Alanya için aldığımız karneyi şu şekilde tahlil ettik. Evet, biz kıyı kesimindeki şehirlerde birinci partiyiz ama kırsalda çok daha gerilerdeyiz. Bu karne bize ‘Ey CHP’liler! Siz kırsalda çalışmalarınızı biraz daha güçlendirin, biraz daha iyi çalışın, daha iyi örgütlenin ve iktidar size görünsün. Tünelin ucu göründü. Kırsalda örgütlenmenizi tam ve iyi bir şekilde yapın’ diyor. 102 mahallede bu amaçla toplantılar yaptık. 102 mahalle temsilcisi tespit edildi. Nasıl örgütleniriz, bunun çalışmalarını yapacağız. Seçimlerden önce ve sonra CHP’ye Alanya’da çok büyük bir ilgi gelişti. İnsanlar artık çarenin sosyal demokrasi olduğunu, sosyal demokrat belediyecilik olduğunu ve sosyal demokrasinin bu ülke için hak, hukuk ve adaleti sağlayacağını gördüler ve gönüllü olarak ellerini taşın altına koymaya başladılar. Seçimlerden sonra yaklaşık 250 arkadaşımız CHP’ye üye oldu. Ankara’dan onaylandıktan sonra kartlarını da takdim edeceğiz” diye konuştu.