Karadağ'dan ‘Gökbel’ eleştirisi! ‘Keşke yabancı turistler de katılsaydı’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz hafta sonuna damgasını vuran Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri nedeniyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ve ekibini tebrik eden Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in anjiyo olmasına rağmen Alanya’ya verdiği değer bakımından Gökbel şenliklerine katılım sağladığını söyledi. Gökbel’deki şenliklere tam not verdiklerini ancak küçük bir eleştirisi olduğunu ifade eden Karadağ, “Bu etkinliklerde turizm ayağı eksik. Keşke yerli vatandaşlarımız kadar yabancı konuklarımızın da katılması için çalışma yapılsaydı” dedi.

GÜREŞ AĞASI ERAY ERDEM’İ TEBRİK ETTİ

475 bin TL bedelle ‘Gökbel Güreş Ağası’ olan CHP Yönetim Kurulu Üyesi Eray Erdem’i de tebrik eden Karadağ, “Alanya Belediyesi yerli vatandaşlara ‘çadırını kap da gel’ diye seslendi ama çadırını kapıp gelenlerin çoğu yerliydi. Yabancı misafirlerimizin de buraya katılım sağlamaları gerekirdi. Bu şekilde bir kültür aktarımı yapabiliriz. Onların da ülkelerine gidip bir kültür elçisi gibi Alanya’nın kültürel değerlerlerini anlatmaları çok iyi olurdu. Belki ilerleyen senelerde Gökbel’in turizm bağlantısı geliştirilebilir” dedi.

‘ŞEBNEM KÖSEOĞLU İÇİN KAN VERELİM’

Erzurum Kongresi’nin 100. yılını da kutlayan Karadağ, “Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir buluşmadır. Bu kongrede ‘manda ve himaye kabul edilemez’ denilmiştir. Ama bugün bazı yabancı ülkelerin ekonomik ambargo, yani manda girişimlerine biz karşı durmaya devam edeceğiz” dedi. Kan kanseri hastalığı ile mücadele eden Alanyalı Şebnem Köseoğlu’na da tam destek vereceklerini söyleyen Karadağ, “Kızımızın morali yerinde. Aramıza yeniden döneceğine inanıyoruz. Tüm Alanya halkını da kan bağışına katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 18:56