Karadağ'dan BŞB personeline çağrı! ‘Kırmızı çizgilerimize hassasiyet gösterin’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, konuşmasına, Tunceli’de güvenlik güçleri ile terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askere Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki sorumlusunun kendisi olduğunu anımsatan Karadağ, “Planlı, kurallı, kimlikli bir kent yaratma sloganıyla ortaya çıktık. Sayın Muhittin Böcek bunu Antalya’da seçim propagandasının merkezine oturttu. Biz de bu sloganla beraber Alanya’da planlı, kurallı ve kimlikli bir kent yapma mücadelesini devam ettireceğiz. Şehir merkezinin yanı sıra kırsala da ağırlık veriyoruz. Sinekle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi’nde vefalı bir şekilde çalışan personele teşekkür ediyorum. Onlardan küçük bir ricam var. Bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmaları performans olarak 1,5 katına çıkarsınlar” dedi.

İSTANBUL’A ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmak isteyenleri Alanya’dan İstanbul’a götürüp geri getireceklerini ve tüm masraflarını karşılayacaklarını söyleyen Coşkun Karadağ, “Bugüne dek 100’e yakın müracaat var. İki veya üç otobüs kaldırıp, konaklama yapılmadan geri getireceğiz” diye konuştu.

‘HİÇ KİMSE İNSANLARI ÖTEKİLEŞTİREMEZ’

Önceki gün Gazipaşa Belediye Meclisi’nde alınan ancak Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar tarafından veto edilen “Suriyeliler plaja giremez” kararını da değerlendiren Karadağ, “İnsanlarımızın göçmenlerden rahatsız olmalarının nedeni, hem kültürel hem de ekonomik farktan dolayı, Suriyelilerin uyum sağlama güçlü çekmeleridir. Hiçbir insanı bu eksikliklerinden dolayı hor görme veya bir şeylerden mahrum etme gibi bir düşüncemiz olamaz. Bu sorunların temelinde, Türkiye’nin Büyük Ortadoğu Projesi ile beraber Ortadoğu ülkeleriyle ilgili yanlış politikaları yatmaktadır. Ortadoğu bataklığına sürüklendik” dedi.

‘YILMAZ BAĞIŞLAR’LA SORUNUMUZ YOK’

Önceki gün Alanya Belediye Meclisi’nde CHP’li Yılmaz Bağışlar’ın grup kararının aksine görüş beyan etmesi sonrası başlayan “CHP’de kriz mi var?” sorularına da açıklık getiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Hiçbir problem yok. İyi Parti ile CHP’nin meclisten önce yapılan ortak grup toplantısında Yılmaz Bağışlar ile İyi Parti’den Fikret Arık arasında tartışma oldu. Birinin evet dediğine diğeri hayır dedi. Yılmaz Bağışlar Mahmutlarspor’da yönetici olması sebebiyle spor olaylarına daha duyarlı yaklaşıyor. Bu duyarlı yaklaşımından dolayı da birtakım öneriler veriyor. Verdiği önerilerde hiçbir sıkıntı yok. Gençlerin Belediyespor Tesisleri’ne 150 TL vermeyip daha iyi şartlarda spor yapmaları için verdiği önergeyi destekliyoruz. Yılmaz Bağışlar’ın MHP’ye transfer olacağı iddiaları da gerçeği yansıtmıyor” dedi.

‘HİÇBİR PERSONELİ İŞTEN ÇIKARMADIK’

Seçimden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nde görevli Ak Partili çalışanlara mobbing uygulandığı iddialarını da değerlendiren Karadağ, “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in böyle bir talimatı yok. Ak Parti’ye üye olanların işten atılması gibi bir şey söz konusu değil. Bizim bir kırmızı çizgimiz var. Bu kırmızı çizgiye kimsenin saldırmaması gerekir. Bu çizginin ilki Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncüsü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dördüncüsü milli ve manevi değerlerimizdir. Tüm çalışanların bunlara dikkat etmesi gerek. Eğer böyle bir şey yaşanırsa, karşılarında bizi bulurlar. Gerekli işlemleri yaparız. Ama bu zamana kadar Alanya’da işten çıkarma söz konusu olmamıştır. İstifa kendi takdirleridir” dedi.

‘DEMAŞ ARAZİSİ KONUSUNUN PEŞİNDEYİZ’

Alanya’nın en önemli arazilerinden olan DEMAŞ arazisi konusunda nasıl bir tasarrufta bulunacakları da sorulan Karadağ, “Geçen hafta konuyu Muhittin Böcek’le görüştük. DEMAŞ’la ilgili bir proje değişikliği söz konusu. Konu şu anda Antalya’nın gündeminde. Antalya’daki komisyonlarda da görüşülecek. Birinci meclis toplantısında konu komisyona havale edildi, bir ay oldu. İkincisinde DEMAŞ gündeme geldi, bugün de üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Toplantıda yine Millet İttifakı arkadaşlarımızla birlikte konu gündeme getirilecek. Mutlaka sonuçlanacaktır. Çünkü biz parti olarak itirazımızı yaptık, raporumuzu sunduk. Şu an için bir sonuç yok, bir uygulama da söz konusu değil. Biz işin peşindeyiz, altına imzamızı attık, teklifimizi verdik, raporumuzu sunduk, sonuca bağlanacak” diye konuştu.