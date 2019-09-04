Karadağ'dan 9 Eylül kutlamasına davet

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, ilk olarak bugün kutlanan Sivas Kongresi’nin yıldönümü ile ilgili tarihi bilgiler aktardı. Karadağ, “4 Eylül gururlandığımız, onurlandığımız bir gün. Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılmış Sivas Kongresi’nin bugün yıldönümü. Üstelik 100. yıldönümü. Cumhuriyetimizin daha nice 100 yıllar görmesini temenni ediyoruz. Sivas Kongresi 4 Eylül ile 11 Eylül 1919 tarihleri arasında Amasya ve Erzurum kongrelerinden sonra yapılmış bir kongre. Sivas kongresinde çok ciddi ve önemli kararlar alındı. Bu kararların en önemlisi ‘Vatan bir bütündür, bölünemez’ kararıdır. Bir diğer önemli karar ise ‘Manda ve himaye kabul edilemez’ kararıdır. Ayrıca ‘Mondros Mütarekesi kabul edilemez’ kararı ile o antlaşma yok sayılmıştır. Bunun yanı sıra bizim için Sivas Kongresi’nin en önemli olaylarından biri de Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Bu cemiyetin kurulması ülkemiz ve partimiz için çok büyük önem teşkil etmektedir. 7-8 Eylül 1923 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası’na dönüşmüş ve CHP’nin kuruluş yıldönümü olarak kabul edilmiştir. Halk Fıkrası 1924 tarihinde önüne ‘Cumhuriyet’ eklenerek Cumhuriyet Halk Fırkası ismini almış ve bu 1935 yılına kadar devam etmiştir. 1935 yılında Fırkası yerine Partisi olarak değiştirilmiş ve bugünkü onur ve gurur duyduğumuz partimiz ismine kavuşmuştur. CHP böylece Sivas Kongresi’nde kurulan Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin evirilmesi ile kurulmuştur” dedi.

9 EYLÜL’DE KUTLAMA YAPILACAK

CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihinde yapılacak program hakkında bilgi veren Karadağ, “Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 yılında kurulmuş ve bu süreç yine çok geniş bir katılımla beraber, halkımız tarafından, hatta yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından kutlanacaktır. Alanya’da da çok ciddi bir şekilde bunu kutlamayı düşünüyoruz. Kutlama programına göre saat 19-20 arası Alanya Kültür Merkezi’nde bir toplantı ve kokteyl şeklinde sunum yapacağız. Bu sunuma CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş da davetli. Kendisi salonda bir sunum yapacak, daha sonra alt salonda konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm partililerimizi ve vatandaşlarımızı bu programa davet ediyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN ALANYA HİZMETLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi aktaran Karadağ, “Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da yaptıkları hizmetleri kabaca sizlere anlatmak istiyorum. Bunların içerisinde en kayda değer olanı yağış mevsiminin gelmesi sebebiyle sel taşkını yaşamamak için menfezler ve rögarlar temizleniyor, deniz kapakları açılıyor. İnşallah Alanya kötü bir kazaya uğramadan kış mevsimini atlatır. Tabi bu çalışmalar Alanya Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların devamı olacaktır. Alanya Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir çalışmadır. Tüm emeği geçen isimlere teşekkür ediyorum. Kırsal hizmet çalışmalarımız, ulaşım, trafik ve sinyalizasyon çalışmaları, zabıta birimlerinin çalışmaları, Yumru Tepesi dediğimiz çöp toplama tepesinin kapatılması çalışması, atık yönetimi ve işlenmesi, arıtmalarla ilgili çalışmalar, park ve bahçelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Toptancı Hali çalışmaları ve mezarlık çalışmalarına hız verildi. Engelsiz ulaşım araçları hizmetlerine devam ediyor ve hasta yakınları tesisi de son sürat hizmete devam ediyor. Tüm bu işlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.