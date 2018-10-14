Karaca TGF seçimini kılpayı kazandı 

TÜRKİYE genelinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan da üye meslek örgütleriyle Türkiye'nin en eski ve en büyük basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara Etap Altıneli Otel'de yapılan TGF kongresinde iki liste yarıştı. Adaylar mevcut TGF Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'di. Yurt geneli, KKTC ve Azerbaycan'dan 197 delegenin oy kullandığı kongrede Karaca 103, Dim 93 oy aldı. 1 oy ise boş çıktı. Böylece seçimi Yılmaz Karaca'nın listesi kılpayı kazandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki TGF'ye üye meslek örgütlerinin temsilcileri ve gazetecilerin yanı sıra Alanya'da da her kesimden destek yağmuruyla karşılaşan Mehmet Ali Dim, herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 18:34