Karaca'dan 'Basın Bayramı' açıklaması

KARACA, "Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da 24 Temmuz tarihi, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için basının birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür; özgürlüğün kriterleri medeni dünyaya uygun biçimde, evrensel kriterler anlamında oluşturulmadığı sürece böyle kalacaktır. Bu nedenle TGF olarak meslektaşlarımızın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyor, halkımızın haber alma özgürlüğü anlamına da gelen gerçek basın özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi duyuruyoruz. Buna bağlı olarak vurgulamak isteriz ki, ülkemizde gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklu bulunan meslektaşlarımızın ellerinden haksız yere alındığına inandığımız özgürlüklerinin geri verilmesini talep ediyoruz. TGF, gazetecilerin ve düşünsel faaliyetlerinden ötürü tutuklu yargılanan meslektaşlarımızın her zaman 'özgür' yargılanmalarını savunmakta, ancak suçları kesinleştiği anda cezalarını çekmeleri gerektiğine inanmaktadır" dedi.
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