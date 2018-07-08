KARA PAZAR

Yurttan ve bölgeden kısa kısa. Gün içerisinde yaşanan adeta 'KARA PAZAR' dedirtecek Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Antalya ve Türkiye'den kaza, ölüm, asayiş son dakika haberleri, en son haberler... 

KARA PAZAR
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Yurttan ve bölgeden kısa kısa. Gün içerisinde yaşanan adeta 'KARA PAZAR' dedirtecek Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Antalya ve Türkiye'den kaza, ölüm, asayiş son dakika haberleri, en son haberler... 

YURTTAN HABERLER

Bakanlık alarmda! Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine harekete geçti.

Eylül ve Leyla'dan sonra peş peşe kahreden haberler geldi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk ve Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu

Yolcu treninin vagonu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var (10 kişi Hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı)

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.
Eve düşen yıldırım bir köyü yok ediyordu! (Karabük)

BÖLGE'DEN HABERLER

Antalya'da polisten büyük operasyon

Antalya’da 3 yaşındaki çocuk evlerinin havuzunda boğuldu

Antalya'da Motosikletle Otomobile Çarpan Liseli Melih Öldü

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi

Ufuk Tatar’dan 8 gün sonra acı haber geldi! Hatay’da korkulan oldu

Antalya'da arazi yangını

Antalya’nın  Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Ukraynalı genç çifte Antalya'da büyük şok! Böyle yardım istediler

Kepez'de trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Manavgatta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.A. polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Alanya'da Kırım Kongo iddiası

Alanya yolunda feci kaza: 4 yaralı var

Son KHK Alanya'yı da vurdu 

Gazipaşa'da uçuruma devrilen araçtaki 4 kişi ölü bulundu

UMUTLANDIRAN HABERLER 

Alanya'nın Siyam İkizleri Biberonla Beslenmeye Başlandı

Alanya cinsel istismara karşı yürüdü

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 23:20
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