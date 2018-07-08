Yurttan ve bölgeden kısa kısa. Gün içerisinde yaşanan adeta 'KARA PAZAR' dedirtecek Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Antalya ve Türkiye'den kaza, ölüm, asayiş son dakika haberleri, en son haberler...
YURTTAN HABERLER
Bakanlık alarmda! Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları toplatılıyor
Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine harekete geçti.
Eylül ve Leyla'dan sonra peş peşe kahreden haberler geldi
Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk ve Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu
Yolcu treninin vagonu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var (10 kişi Hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı)
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.
Eve düşen yıldırım bir köyü yok ediyordu! (Karabük)
BÖLGE'DEN HABERLER
Antalya'da polisten büyük operasyon
Antalya’da 3 yaşındaki çocuk evlerinin havuzunda boğuldu
Antalya'da Motosikletle Otomobile Çarpan Liseli Melih Öldü
Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi
Ufuk Tatar’dan 8 gün sonra acı haber geldi! Hatay’da korkulan oldu
Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi
Antalya’da trafik kazası: 1 ölü
Ukraynalı genç çifte Antalya'da büyük şok! Böyle yardım istediler
Antalya'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu
Uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Manavgatta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.A. polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Alanya yolunda feci kaza: 4 yaralı var
Gazipaşa'da uçuruma devrilen araçtaki 4 kişi ölü bulundu
UMUTLANDIRAN HABERLER
Alanya'nın Siyam İkizleri Biberonla Beslenmeye Başlandı
Alanya cinsel istismara karşı yürüdüGüncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 23:20