'Kara paket' ve 'kapalı dolap' uygulamalarına tepki

BAŞKANI ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyesi Adlıhan Dere, TBMM'ye gönderilen 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun Teklifinin' Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını söyledi.

Esnaf ve sanatkarların konuyla ilgili endişeli olduğunu belirten Başkan Adlıhan Dere, sigaranın kapalı dolapta satılmasını öngören tasarıya esnafın tepki gösterdiğini belirterek, "Esnafımız içinde bulunduğumuz dalgalı ekonomik koşullarda güçlükle ayakta durmaya çalışıyor. Mecliste görüşülen 'kara kutu' ve 'kapalı dolap' uygulamalarının satışları azaltacağı endişesiyle esnafımız tepki koyuyor. Bu uygulamalar, hem satışların azalmasına neden olabilir hem de esnafımıza ekstra bir gider kalemi oluşturabilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda esnafımız bu ekonomik külfetin altından kalkamayabilir. Dolayısıyla konunun yeniden gözden geçirilmesi ve mümkünse teklifin geri çekilmesinin esnaf ve sanatkarlarımız adına daha doğru olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'ESNAFIN FAYDASI GÖZETİLMELİ'

Teklifte yer alan 'kara paket' ve 'kapalı dolap' uygulamalarının, ekonomik zorluklar ile mücadele etmeye çalışan ve her koşulda kepenklerini açık tutmaya çalışan esnafı daha da zora sokacağını savunan Adlıhan Dere, "Bu tarz uygulamalar esnafımızın satışlarını maalesef azaltıyor. Kaçak sigara ticaretini artırmadan, sigara tüketimini de gerçek anlamda azaltacak yeni uygulamaların gündeme alınması, verilen tüm kararlarda esnaf temsilcilerinin görüşlerinin alınması, esnafımızın faydasının gözetilmesi çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.