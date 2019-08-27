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Kar sürprizi

Şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL 27.08.2019, 19:48 Enes Subaşı
Kar sürprizi
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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya  dönüştü.
 
Şiddetli yağmur sebebiyle Ardahan ve Çıldır ilçesinde sürücüler  araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.
 
Ardahan-Artvin arasındaki Sahara mevkisinde etkili olan dolu çevreyi  beyaza bürüdü, bazı araçlara hasar verdi.
Sürücülerden Evren Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahara  mevkisinde şiddetli doluya yakalandığını söyledi.
 
Dolunun aracına zarar verdiğini anlatan Avşar, "Çok şiddetli doluya  yakalandık, etraf beyaza büründü, biz de kurtulmak için bir an önce geçmeye  çalışırken, aracımız zarar gördü. Aracın her noktasında dolu darbeleri mevcut.  Aracın bir farı kırıldı." diye konuştu.
 

#Ardahan
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