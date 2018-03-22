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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Çalışmalar başladı...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı Nemrut yolunun çalışmalarla ulaşıma yeniden açılacağı belirtildi.

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Çalışmalar başladı...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı Nemrut yolunun çalışmalarla ulaşıma yeniden açılacağı belirtildi.

22 Mart 2018 Perşembe 10:15
Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Çalışmalar başladı...
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YAZ aylarında yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemurt Krater Gölü yolunun kardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bitliste, bu yıl kar yağışı az olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 4 metreyi aştı. Karın yoğun bulunduğu bölge, krater gölünün de yer aldığı Nemrut Krater Dağı oldu. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, bölgede 3 iş makinesiyle çalışma başlattı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 bin 870 rakımlı Nemrut Dağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ustaoğlu, her kış metrelerce kalınlık oluşturacak karın yağdığı Bitliste, bu yıl kurak kış yaşadığını; ancak buna rağmen yüksek rakımlı tepelerde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu söyledi.

 Vali Ustaoğlu, Nemrutta 3 gündür karla mücadele çalışması yaptıklarını, zirvede yaklaşık 4 metre kar bulunduğunu, çalışmalarla 3- 4 günde temizlenerek, yolun ulaşıma açılacağını kaydetti. Karla hasret gidermek isteyenleri de Nemruta davet eden Ustaoğlu, "Kar yağışını diğer yıllarla kıyasladığımızda çok az oldu. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda Mayıs ayında biz kalderanın yolunu açarken, bu yıl Mart ayının son haftasında açıyoruz. Burası ülkemiz açısından çok önemli doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bir merkez. İnşallah yapacağımız proje ve çalışmalarla bu bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Nemrut, özellikle son yıllarda tur firmaları başta olmak üzere ilginin arttığı bir yer. Biz de ülkemiz turizmine kazandırmak adına yeni projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yoğun bir çalışmamız olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanNemrutKrater DağıKar Kalınlığı
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