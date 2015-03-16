Kaptanoğlu, Kelebek'e konuştu

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Faik Melik Kaptanoğlu, ITB Berlin Fuarı'nda Hürriyet Gazetesi'nin eki olarak yayınlanan Kelebek muhabiri Aynur Tartan'ın sorularını yanıtladı. Oldukça eğlenceli konuların da işlendiği röportajda Kaptanoğlu, Alanya'yı öve öve bitiremedi. Röportajdan sonra Tartan, Alanya'ya hayran kaldığını ve Alanya'ya gelmek için sabırsızlandığını ifade etti. İşte o röportajın Tartan'da bıraktığı izler: "Memleketin en güzel, en ferah, en rahat köşesini turistlere, yabancı misafirlerimize vermişiz. ‘Siz burada tatilinizi yapın, keyfinize bakın’ demişiz. Kendimize de başka başka yerler bulmuş, Alanya’yı unutmuşuz. Bugüne dek Alanya’nın tadını hep turistler çıkarmış. Bize de karşıdan bakıp ‘Ne kadar misafirperveriz’ demek düşmüş. Berlin’deki Turizm Fuarı’nda Alanya’nın kıymetini anladım. ITB Berlin Fuarı'nda ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Faik Melih Kaptanoğlu ile birlikteydik. Faik Bey’i 'Neden Çeşme, Alaçatı, Bodrum dururken Alanya’ya gelelim?' diye bunalttım. Kaptanoğlu anlatırken kendimi öyle kaptırdım ki valizimi kaptığım gibi Berlin’den Alanya’ya kaçarcasına gitmek istedim. Neden mi? İşte nedeni, Alanya, medeniyetlerin beşiği. Türkiye’nin yaşayan en büyük kalesi ve Selçuklulara ait tek tersane burada. Alanya’da 12 ay, 4 mevsim turizm var. İster deniz, kum, güneş... İster dağ, tepe, yayla. Bin 500 metrede Toroslar’ı kucakla. Ya da Dim Çayı’na git buz gibi sularda hayatla kucaklaş. Damlataş Mağarası’nda astımına şifa bul. Sapadere Kanyonu’nu ziyaret et, Kargı Çayı’nın zengin florasında doğaya, bin bir çeşit çiçeğe hayran kal, ata bin. Kızılkule’ye çık. Teknen varsa marinaya bağla yoksa tekne turu yap. Spor ve sporcu dostu. Dalga sörfü, plaj voleybolu, doğa yürüyüşü, kamping, safari turu, yamaç paraşütü. Ne ararsanız burada. Yörük ve deniz kültürü iç içe. Dilde, müzikte, mutfakta, hayatın içinde. Şehir hayatı ve gece hayatı yan yana. Üstelik eğlence şehrin kalbinde. Havaalanı şehir merkezine sadece 20 dakika uzaklıkta. Engelli dostu, engelsiz turizm kenti. Diğer tatil beldelerine göre çok daha ucuz. Fiyat ve kalite dengesi var. Tarım merkezi. Sebze, meyve, et organik. Yemekler doğal. Gülüklü Çorba, Oğmaç, Laba Dolması, Şebit, Öksüz Helvası, Domalan Mantarı. Alanya Belediyesi ve ALTAV, ‘Perşembeden Pazara Alanya’ diye bir tur başlatacak. Yemesiyle, içmesiyle, gezmesiyle, görmesiyle, konaklamasıyla dolu dolu 4 gün Alanya’yı yaşayacağız. Fiyatı da 600-800 lira arası olacak."