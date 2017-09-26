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Kaptanlığa yakışmayan insafsızlık!

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 24 kişinin cesedi bulunurken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Faciada teknenin kaptanlığını Suriye uyruklu bir kişinin yaptığı ve sadece ailesine can yeleği giydirdiği ortaya çıktı

Kaptanlığa yakışmayan insafsızlık!

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 24 kişinin cesedi bulunurken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Faciada teknenin kaptanlığını Suriye uyruklu bir kişinin yaptığı ve sadece ailesine can yeleği giydirdiği ortaya çıktı

26 Eylül 2017 Salı 11:59
Kaptanlığa yakışmayan insafsızlık!
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FACİA geçen cuma günü, Kandıra Kefken’de 64 mil açıkta meydana geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan kurtulan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 14 kişi daha aranıyor.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ile Sahil Güvenlik botları bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Büyük çoğunluğu Irak uyruklu olan göçmenler Kandıra’da bulunan kampa yerleştirilirken, tercümanlar aracılığıyla ifadeleri alındı. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında göçmenlerin Sakarya Karasu Melenağzı mevkiinde tekneye bindikleri, Romanya’ya doğru gitmek istedikleri sırada teknenin kötü hava şartları nedeniyle battığı belirlendi.

SADECE AİLESİNE CAN YELEĞİ GİYDİRMİŞ!

Teknenin yolculuk öncesi bakımdan geçirildiği belirlenirken bakımı yapan kişilere ulaşıldı. Suriye uyruklu kaptanın sadece teknede bulunan ailesine can yeleği giydirdiği belirlendi. Suriye uyruklu kaptan da kayıplar arasında bulunurken, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaptanlığa yakışmayan insafsızlık
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