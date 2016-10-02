Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kapkara haftasonu

Alanya, acı olaylarla sarsıldığı bir haftasonunu geride bıraktı

Kapkara haftasonu

Alanya, acı olaylarla sarsıldığı bir haftasonunu geride bıraktı

02 Ekim 2016 Pazar 23:16
Kapkara haftasonu
banner404
Yangın faciası: 2 ÖLÜ 

Yangına giderken 50 metrelik uçuruma yuvarlanan itfaiye aracındaki biri itfaiyeci 2 genç öldü, bir genç ağır yaralandı 

ALANYA'YA bağlı Süleymanlar Mahallesi'nden yangın ihbarı gelince, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Güzelbağ Mahallesi'ndeki istasyondan yola çıktı. İtfaiye personeli Cengiz Bayındır'ın kullandığı araç, Burçaklar girişinde 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bayındır ile birlikte yangına müdahale için gönüllü olan Mustafa Yanbaş feci şekilde can verirken, bir diğer gönüllü Hasan Ali Özçelik ise ağır yaralandı.
Haberin devamı için tıklayın

Çırpanlı'ya son görev

Cenaze törenine Süleymanlı Cemaati'nin yeni kanaat önderi Alihan Kuriş de katıldı 

CUMA akşamı aramızdan ayrılan Süleymanlı Cemaati'nin Alanya'daki önemli isimlerinden Tahir Çırpanlı, haftasonu son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine, merhum Arif Ahmet Denizolgun'un vefatından sonra Süleymanlı Cemaati'nin kanaat önderliğini üstlenen Alihan Kuriş de katıldı.
Haberin devamı için tıklayın

Dualarla uğurlandı 

Eski meclis üyesi ve turizmci Arif Zamanoğlu'nun cenaze töreninde izdiham yaşandı 

ARAMIZDAN ayrılan Grand Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu, binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyeliği de yapan Zamanoğlu'nun cenazesine Alanya protokolü, turizmciler, şehir dışı ve Alanya'dan binlerce seveni katıldı.
Haberin devamı için tıklayın

Hezimet 0-5

Alanyaspor, Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın takımından fark yedi  

SÜPER Lig'in 6. haftasında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rakibine 5-0 yenildi. Taraftarı önünde 12 maç sonra yenilen Turuncu-Yeşilli takımın, kendi evindeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maç sonrası basın toplantısında "5-0 mağlup olan takımın hocası olarak ne söyleyebilirim ki" dedi.
Haberin devamı için tıklayın
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HaftasonunuAlanyaAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim