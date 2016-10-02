Kapkara haftasonu

Yangına giderken 50 metrelik uçuruma yuvarlanan itfaiye aracındaki biri itfaiyeci 2 genç öldü, bir genç ağır yaralandı
ALANYA'YA bağlı Süleymanlar Mahallesi'nden yangın ihbarı gelince, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Güzelbağ Mahallesi'ndeki istasyondan yola çıktı. İtfaiye personeli Cengiz Bayındır'ın kullandığı araç, Burçaklar girişinde 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bayındır ile birlikte yangına müdahale için gönüllü olan Mustafa Yanbaş feci şekilde can verirken, bir diğer gönüllü Hasan Ali Özçelik ise ağır yaralandı.
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Çırpanlı'ya son görev
Cenaze törenine Süleymanlı Cemaati'nin yeni kanaat önderi Alihan Kuriş de katıldı
CUMA akşamı aramızdan ayrılan Süleymanlı Cemaati'nin Alanya'daki önemli isimlerinden Tahir Çırpanlı, haftasonu son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine, merhum Arif Ahmet Denizolgun'un vefatından sonra Süleymanlı Cemaati'nin kanaat önderliğini üstlenen Alihan Kuriş de katıldı.
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Dualarla uğurlandı
Eski meclis üyesi ve turizmci Arif Zamanoğlu'nun cenaze töreninde izdiham yaşandı
ARAMIZDAN ayrılan Grand Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu, binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyeliği de yapan Zamanoğlu'nun cenazesine Alanya protokolü, turizmciler, şehir dışı ve Alanya'dan binlerce seveni katıldı.
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Hezimet 0-5
Alanyaspor, Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın takımından fark yedi
SÜPER Lig'in 6. haftasında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rakibine 5-0 yenildi. Taraftarı önünde 12 maç sonra yenilen Turuncu-Yeşilli takımın, kendi evindeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maç sonrası basın toplantısında "5-0 mağlup olan takımın hocası olarak ne söyleyebilirim ki" dedi.
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