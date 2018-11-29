Kapıyı hayatından endişe edilen kız açtı

OLAY Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi, Kavaklı Mahallesi’nde bir apartmanın 3. katında yaşayan kız arkadaşından haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyleyince, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibini harekete geçirdi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdivenle genç kızın yaşadığı 3. kata ulaşmaya çalışırken, 112 sağlık ekipleri de kapıda hazır bekledi. Polisin ziline bastığı kapıyı açan genç kız, kendisinin bir şeyi olmadığını belirtince ekipler uzun süre boş yere meşgul edildiği bölgeden dönüşe geçti. 112’nin meşgul edilmesi nedeniyle sağlık ve asayiş hizmetine gerçekten ihtiyaç duyulduğunda gecikme yaşanacağı belirtilerek vatandaşlardan 112 acil çağrı hattını gereksiz yere aramamaları istendi.