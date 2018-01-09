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Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz

Anahtar ve çilingir hizmetleri veren Hüseyin Balcı kilitlerde monoblok sistem varsa 3 kez kilitlenmesi durumunda hırsıza davetiye çıkarabileceğini belirtti

Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz

Anahtar ve çilingir hizmetleri veren Hüseyin Balcı kilitlerde monoblok sistem varsa 3 kez kilitlenmesi durumunda hırsıza davetiye çıkarabileceğini belirtti

09 Ocak 2018 Salı 09:23
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
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BALCI, yeni bir sistem olan monoblok kilitlerde kapıların 3 kez kilitlenmesinin sistemin içi mekanizmasında zayıflamaya neden olduğunu, bu nedenle hırsızların levye tarzı aletlerle kapılara zarar vererek rahatça açabildiklerini dile getirdi.
Balcı; monoblok sistem kilitli olan çelik kapıların alt ve üst kilitlerinin 3 kez değil, 2 kez kilitlenmesi konusunda vatandaşları uyarırken, kapılarda çelik ve tuzaklı göbeklerin kullanılması gerektiğini belirtti.

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Anahtar3 KEZ KİLİTLEMEKMONOBLOK
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