Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz

BALCI, yeni bir sistem olan monoblok kilitlerde kapıların 3 kez kilitlenmesinin sistemin içi mekanizmasında zayıflamaya neden olduğunu, bu nedenle hırsızların levye tarzı aletlerle kapılara zarar vererek rahatça açabildiklerini dile getirdi.
Balcı; monoblok sistem kilitli olan çelik kapıların alt ve üst kilitlerinin 3 kez değil, 2 kez kilitlenmesi konusunda vatandaşları uyarırken, kapılarda çelik ve tuzaklı göbeklerin kullanılması gerektiğini belirtti.
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