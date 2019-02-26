Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

KAPICILARIN kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Bu tazminatı alabilmeleri için gereken koşullar İş Kanunu'nda diğer çalışanlar için geçerli olan kurallar ile aynıdır. Peki bu ödemeyi kapıcıya kim yapar?

KAPICILARIN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN KİMLER SORUMLUDUR?

Kapıcıların kıdem tazminatlarını ev sahipleri öder. Bu tazminat, apartmanda kaç adet kat maliki varsa eşit biçimde bölünerek kapıcıya ödenmelidir. Kıdem tazminatı hakkının doğduğu tarihte apartmandaki daire sahipleri kimlerse bu ödemeden onlar sorumludur. İsterse daireyi 1 gün önce satın almış olsun bu sorumluluk değişmez. Ücretin tamamını ödeyen ev sahibi, isterse bunu önceki ev sahibinden talep edebilir. Apartmandaki tüm kat malikleri bu ödemeye eşit ölçüde katılmak zorundadır. Kapıcının hizmetlerinden yararlanmadığını iddia ederek bu ödemeden kaçınmak mümkün değildir. Kiracıların kıdem tazminatı ödemesinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak ev sahibi ödeme yapmaktan kaçınırsa kiracı, kira bedeli kadar bedeli kiracı ödeyerek bunu kiradan düşme hakkına sahiptir.