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Kanserle savaşan Gözde Becerikli'den acı haber geldi

Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden ve sosyal medyadan yardım edin 'Son şansım yoksa öleceğim' diye yazan Emel Gözde Becerikli hayatını kaybetti

Kanserle savaşan Gözde Becerikli'den acı haber geldi

Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden ve sosyal medyadan yardım edin 'Son şansım yoksa öleceğim' diye yazan Emel Gözde Becerikli hayatını kaybetti

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:19
Kanserle savaşan Gözde Becerikli'den acı haber geldi
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EYLÜL ayında 10. kez kansere yakalanan Tasarımcı Emel Gözde Becerikli, bugün hayatını kaybetti. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı herkesi duygulandırmış, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

Emel Gözde Becerikli paylaşımında "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" demişti...

Bu paylaşımı üzerine 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı kampanya başlatılmış

Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek gelmişti ancak Gözde yaşam savaşını kaybetti. Emel Gözde Becerikli, Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar'a kanser olduğunu öğrendiği günü şu sözlerle anlatmıştı...

"Kanser olduğumu öğrendiğimde tek kelimeyle yıkıldım. Daha 23 yaşındaydım. Hayat benim için kararmıştı. Düşlerimi süsleyen toz pembe hayaller bile simsiyah olmuştu. Sonraki kısım ise çok daha zordu. Doktorların hiç karşılaşmak istemediği bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri teşhisi kondu. Hastalık sürekli tekrarladı ve ardı arkası kesilmeyen ameliyatlara girdim"
Gözde'nin cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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