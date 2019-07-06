Kanser hastası çocuklar, Antalya'da Anadolu Ateşi'ni izledi

ANADOLU halk danslarını farklı yorumlayarak dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi, Serik ilçesindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde dün yeniden sahneye çıktı. Yaklaşık 5 bin 500 kişiye unutulmaz bir dans gösteri sunan ekip, izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Çeşitli dans gösterilerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Anadolu Ateşi, Antalya'da yaşayan kanser hastası bir grup çocuğu aileleriyle birlikte gösteriye davet etti. Antalya Kan Gönüllüleri Derneği Başkanı Emin Balin eşliğinde yaklaşık 50 çocuk gösteriye getirilerek en önden izleme fırsatı yakaladı. Yüzlerinde koruyucu maskeleriyle gösteriyi izleyen çocuklarının heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın da yakından ilgilendiği hasta çocuklar, gösteri sonunda Erdoğan ve dansçılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Her gösteride mutlaka bir sosyal sorumluluk çalışmasına destek verdiklerini belirten Erdoğan, “Sanat toplumdan kopuk bir şekilde yapılmaz. Bizler bu işi toplum için yapıyoruz. Sanatımızı icara ederken de toplumun her kesimine ulaşmak isteriz. Hasta olan ve bir nebze olsun moral bulmak isteyen minik kardeşlerimizi misafir ettik. Çok mutlu olduklarını görünce bizde mutlu olduk" dedi.