Kanser hastalarının umudu: ALKÜ

AKCİĞER kanseri olan 67 yaşındaki Osman Akbaş şifayı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu. Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan ölümcül hastalıkların başında gelmektedir. Özellikle erken evrede teşhis konulduğunda birçok kanser türünün tedavisi mümkün. Cerrahinin kanserin ana tedavi yöntemlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, “Belki de ihtiyacınız olan tek tedavi yöntemi olabilir“ dedi. Aslaner : “Cerrahi bölgesel bir tedavi yöntemidir. Vücudun yalnızca ameliyat edilen kısmını tedavi etmektedir. Bu nedenle tamamen tek bir alanda bulunan, yayılmamış kanseri iyileştirebilmekteyiz. Hastamız Akbaş’ın sol akciğerinde yaklaşık 1 cm boyunda bir kanser oluşumu tespit ettik. Daha önceden pankreas kanser öyküsü olan Osman Akbaş’ı yapılan tetkikler sonucunda hemen ameliyata aldık. Hastamın operasyon sırasında sol akciğerinin yarısını alarak kanserden tamamen kurtulmasını sağladık. Başarılı geçen ameliyat sonrasında 8 saat yoğun bakım gözetiminin ardından servise yatırdığımız Akbaş’ın 5 gün sonunda taburculuğunu planlamaktayız.

ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Dr. Oktay Aslaner: ”öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrıları olan hastalarımız şikayetleri doğrultusunda bir uzmana başvurarak akciğer filmi çektirmelidirler. Sigara içen ve ailesinde kanser öyküsü olan hastalarımızın ise düzenli periyodlarla kontrollerini yaptırması gerekmektedir “diye konuştu.

67 yaşındaki Osman Akbaş doktoruna güvenerek çıktığı bu yolda kendisinin desteğini daima hissettiğini söyledi. Akbaş:”Doktorum Oktay Aslaner ‘e şikayetlerim doğrultusunda başvuruda bulundum. Yapılan ileri tetkikler sonucunda akciğerimde kanser kitlesi tespit edildi. Doktor Aslaner bana ameliyat önerdi. Hiç tereddüt etmeden kendimi emin ellere teslim ettim. Kendisi güvenimi boşa çıkartmadı. Hızla eski sağlığımıza kavuşuyorum. Başta doktoruma, hastane yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.