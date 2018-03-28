Kanlı gece! Ünlü isim de silahların çekildiği mekandaymış

ORTAKÖY'DE 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Kapıdaki güvenlik görevlisi O.K. de Alkan Uçar Er'e silahla karşılık verdi. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

HANDE YENER DE MEKANDAYDI

Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu izlemeye geldiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan O.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

NEFES KESEN OPERASYON

Olay sırasında Cenap A. yakalanırken, diğer 2 şüpheli kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olay günü araçta bulunan Onur O.'nun (21) yerini tespit etti. Polis ekipleri Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis Onur O.'yu ve F.T.'yi (17) gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu da polis kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Onur O.'nun emniyette 14 adet suç kaydı olduğu, bunların 7'sinden arandığı belirlendi, evde yapılan aramada çelik yelekler, çalıntı ve sahte plakalar, kol saatleri, 4 adet tabanca ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.