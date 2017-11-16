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Kandil'in dişi Karayılan'ının nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Şırnak'ta ölü ele geçirilen Delal Amed kod adlı üst düzey teröristin, operasyonlar yüzünden yer değiştirince İHA'lar tarafından tespit edilerek vurulduğu ortaya çıktı

Kandil'in dişi Karayılan'ının nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Şırnak'ta ölü ele geçirilen Delal Amed kod adlı üst düzey teröristin, operasyonlar yüzünden yer değiştirince İHA'lar tarafından tespit edilerek vurulduğu ortaya çıktı

16 Kasım 2017 Perşembe 14:05
Kandil'in dişi Karayılan'ının nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
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TSK'NIN 13 Kasım'da  Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirdiği İHA destekli hava operasyonunda  İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirildi.  PKK'nın kadın yapılanması olarak bilinen YJA  Star'ın başında bulunan Eroğlu'nun örgütteki en etkili kadınlardan biri olduğu öğrenildi. 43 yaşındaki  Diyarbakır doğumlu Hülya Eroğlu terör örgütünün yürütme konseyinde yer alan  Murat Karayılan ve  Duran Kalkan'a yakınlığıyla biliniyordu.

YER DEĞİŞTİRİNCE İHA'LAR TESPİT ETTİ

Güvenlik kaynakları operasyonun özellikle Hülya Eroğlu'nu hedeflemediği belirtiyor. Ancak bölgede art arda yapılan operasyonlar ve baskı yüzünden Eroğlu barındığı yeri güvensiz bularak terk etmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda İHA'lar tarafından yeri saptandı. Savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda etkisiz hale getirildi. Yapılan alan taraması sırasında ise kimliği tespit edildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ İLK ÖLÜ GEÇİRİLEN İLK TERÖRİST

Öte yandan operasyonda  İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesindeki 41 kişilik kırmızı kategorinin 20'nci sırasında yer alan Hülya Eroğlu, kırmızı listeden etkisiz hale getirilen ilk  PKK'lı oldu. Şimdiye kadar kırmızı listeden iki terörist etkisiz hale getirildi.
14 AYDA 110 ÜST DÜZEY  PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın sözde "sorumluları sahaya sürme taktiği" de boşa çıktı. Son 14 aydaki operasyonlarda 4 bin 316 teröristi etkisiz hale getirildi, Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 110'u aşkın sözde üst düzey örgüt sorumlusu öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Dişi Karayılan
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