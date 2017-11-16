Kandil'in dişi Karayılan'ının nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

TSK'NIN 13 Kasım'da Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirdiği İHA destekli hava operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirildi. PKK'nın kadın yapılanması olarak bilinen YJA Star'ın başında bulunan Eroğlu'nun örgütteki en etkili kadınlardan biri olduğu öğrenildi. 43 yaşındaki Diyarbakır doğumlu Hülya Eroğlu terör örgütünün yürütme konseyinde yer alan Murat Karayılan ve Duran Kalkan'a yakınlığıyla biliniyordu.

YER DEĞİŞTİRİNCE İHA'LAR TESPİT ETTİ

Güvenlik kaynakları operasyonun özellikle Hülya Eroğlu'nu hedeflemediği belirtiyor. Ancak bölgede art arda yapılan operasyonlar ve baskı yüzünden Eroğlu barındığı yeri güvensiz bularak terk etmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda İHA'lar tarafından yeri saptandı. Savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda etkisiz hale getirildi. Yapılan alan taraması sırasında ise kimliği tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ İLK ÖLÜ GEÇİRİLEN İLK TERÖRİST

Öte yandan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesindeki 41 kişilik kırmızı kategorinin 20'nci sırasında yer alan Hülya Eroğlu, kırmızı listeden etkisiz hale getirilen ilk PKK'lı oldu. Şimdiye kadar kırmızı listeden iki terörist etkisiz hale getirildi.

14 AYDA 110 ÜST DÜZEY PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın sözde "sorumluları sahaya sürme taktiği" de boşa çıktı. Son 14 aydaki operasyonlarda 4 bin 316 teröristi etkisiz hale getirildi, Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 110'u aşkın sözde üst düzey örgüt sorumlusu öldürüldü.