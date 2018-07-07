Kanala düşen minik Öykü boğuldu

Malatya'nın Darende İlçesi'nde sulama kanalına düşen, ikisi de 2 yaşında olan çocuklardan Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, Öykü Karagül boğuldu

Kanala düşen minik Öykü boğuldu
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OLAY, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu.
2 / 3 Kanala düşen minik Öykü boğuldu  İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında bulunuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Öykü Karagülle'nin, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Minik Öykü'nün cansız bedeni, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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