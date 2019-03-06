'Kanal İstanbul, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndan sonra açılacak ikinci su yolu projesi olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğin teminat altına alacak bir projedir. Kanal İstanbul, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir" dedi

'Kanal İstanbul, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir'
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BİNALİ Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece  Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, buranın  yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen  öğrencilerle görüştü.
Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretini basına kapalı olarak  gerçekleştiren Yıldırım, Osmanlı Düğün Salonu'na geçerek sivil toplum kuruluşları  (STK) temsilcileriyle ilçedeki kanaat önderleriyle buluştu. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Küçükçekmece'ye bereket,  güzellikler, bolluk ve Kanal İstanbul'un yakıştığını söyledi.
 
Küçükçekmece'nin nüfus bakımından İstanbul'un ikinci büyük ilçesi  olduğunu ifade eden Yıldırım, "Küçükçekmece Kanal İstanbul Projesi'nin yapılacağı  ilçemiz. Birkaç cümle ile Kanal İstanbul'un ne olup olmadığını anlatmakta fayda  var. Çünkü herkes farklı bir yandan anlatmaya çalışıyor. Projenin önemini  gölgelemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan sonra Marmara'dan  Karadeniz'e açılan ikinci su yolu projesidir." diye konuştu.
 
"Kanal İstanbul önemli bir boşluğu dolduracak bir projedir"
 
Yıldırım, şöyle devam etti:
 
"Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğin teminat altına  alacak bir projedir. Kanal İstanbul, Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir.  Düşünün Boğaz'a bir şey oldu. Ne yapacağız? Montrö Anlaşması var. Montrö  Anlaşmasına öyle her şey elimizin altında değil. Yarın şartlar değiştiğinde var  mı bir seçeneğimiz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl İstanbul Boğazı'ndan 140  milyon ton petrol geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama  gerek yok. Türkiye'nin denizcilikte, deniz taşımacılığında, İstanbul’un  güvenliğinden önemli bir boşluğu dolduracak olan proje: Kanal İstanbul'dur.  Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en önemli büyük adımlardan biri  Küçükçekmece'de yapılıyor. Bir yandan Küçükçekmecelilerin hayatını  kolaylaştıracak adımları atacağız diğer yandan burada yaşayan bütün  hemşehrilerimize özellikle de gençlerimize yeni iş, aş fırsatlarını  oluşturacağız."
 
İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Küçükçemece'nin de en büyük  sorunun ulaşım ve trafik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Küçükçekmece adeta  metro hatlarıyla donatılacak. Küçükçekmece’de 7 proje var. Yenikapı-Sefaköy-  Büyükçekmece Hattı başta olmak üzere, Küçükçekmece’den 5 tane daha metro hattı  geçecek. İstanbul ulaşımı için çok iddialı bir projeyle geliyoruz. Gelecek 5 yıl  içinde raylı sistemin İstanbul ulaşımındaki payını yüzden 18'den yüzde 48'e  çıkaracağız. Raylı sistemin uzunluğunu 170 kilometreden 518 kilometreye  çıkaracağız. Bunu gerçekleştirdiğimizde, raylı sistemin uzunluğu, Londra, Paris  ve Moskova’daki raylı sistemden daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.
 
"Mavi ile yeşili buluşturacağız"
 
İstanbul'daki trafiği akacak hale getireceklerini yoğun saatlerde bile  düşük hızla araçların seyredeceğini vurgulayan Yıldırım, trafikteki dur kakları  bitireceklerini vurguladı.
 
Ulaşım sorununu Türkiye’de çözdüğü gibi İstanbul’da da bunu  başaracağını anlatan Yıldırım, "240 noktada tıkanma var. Yol ve kavşak  düzenlemeleriyle tıkanıklıkları gidereceğiz. Küçükçekmece’ye yönelik de çok  projemiz var. 57 dönümlük bir alanda su sporları tesisi kuracağız. Mevcut stadın  yerine daha güzel bir stat yapmayı planlıyoruz. Küçükçekmece Spor daha güzel bir  konuma gelir. Süper şehre süper takımlar yakışır. Niye bir Başakşehir Spor gibi  Küçükçekmece Spor da birinci ligde olmasın? Küçükçekmece'ye ilişkin yeşil ağ  projemiz var. İstanbul'un birçok deresi kayboldu. Şimdi, bu dereleri tekrar gün  ışığına çıkaracağız. Kuzeyden güneye yeşil ile maviyi birleştireceğiz. Bu  koridorların amacı, mavi ile yeşili buluşturmak. İki tane koridor Küçükçekmece'de  olacak. Yeşil miktarını 2 milyon metrekare daha artıracağız. Küçükçekmece’nin  bütün sahili halka açılacak. Yapılan her şey İstanbul ve Küçükçekmece halkının  hayat standardını yükseltmek içindir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Sabırlı olsunlar takipçisi olacağım"
 
İstanbul'a gönül belediyeciliğini getireceklerini söyleyen Yıldırım,  program çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım,  "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine  aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık."
 
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  'İstanbul'un sorunlarını konuşalım' diye bir çağrısı oldu. Bu çağrısını nasıl  değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki bir soruya ise Yıldırım, şu cevabı verdi:
 
"Konuşuyoruz zaten. Bütün adaylar, sahada konuşuyor, İstanbullular da  dinliyor. 31 Mart'ta ise karar verilecek. Bu karar İstanbullular için hayırlı  olsun. İstanbul'da 7 aday var. Her aday, İstanbul'da kendi projelerini anlatıyor.  İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceklerini anlatıyor. İstanbullu da bizleri  dinliyor. Ona göre karar verecek."
 
"Gerçek anketler 31 Mart'ta ortaya çıkar"
 
Bugüne kadar 6 anketin açıklandığını, bunların 5'inde kendisinin önde  gözüktüğüne dair bir soruya ise Yıldırım, "Benim işim anket yapmak değil. Benim  işim İstanbullularla daha çok buluşmaktır. İstanbul'u konuşmaktır. Gerçek anket  31 Mart'ta sandıklar açıldığında ortaya çıkar. İstanbullulara güvenimiz tam.  Herhangi bir tereddüdümüz yok." diye konuştu.
 
Buradan Halkalı Çamlık'ta yaptırılan Millet Kütüphanesi'nin açılışına  katılan Yıldırım, seçim şarkısına eşlik etti ve halka seslendi. Küçükçekmece'ye  ilişkin projelerini anlatan Yıldırım, daha sonra Küçükçekmece Belediye Başkanı  Temel Karadeniz ve milletvekilleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti. İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, buradan MHP Küçükçekmece İlçe  Başkanlığı'na geçti.
 

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