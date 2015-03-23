Kanal D'nin o programı reytinge yenildi

23 Mart 2015 Pazartesi 10:53
KANAL D ekranlarında bu sezon yayın hayatına cumartesi günleri başlayan program bir türlü istenilen reytinglere ulaşamamış ve pazar gününe alınmıştı. Program yeni gününde de ilgi görmedi. Program reytinglerde istenileni yakalayamadı ve yayından kaldırıldı. Program, Kanal D'nin dizi setlerine ziyaretler yapıyor ve röportajlar gerçekleştiriyordu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 23.03.2015 09:58