Kanal D'nin o programı reytinge yenildi

KANAL D ekranlarında bu sezon yayın hayatına cumartesi günleri başlayan program bir türlü istenilen reytinglere ulaşamamış ve pazar gününe alınmıştı. Program yeni gününde de ilgi görmedi. Program reytinglerde istenileni yakalayamadı ve yayından kaldırıldı. Program, Kanal D'nin dizi setlerine ziyaretler yapıyor ve röportajlar gerçekleştiriyordu.