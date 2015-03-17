Kanal D'den şoke eden karar!

KANAL D'

nin geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla dikkat çeken dizisi 'Beş Kardeş'te ilginç bir gelişme yaşandı.

5. bölümüyle ekranlara gelen dizi, 'Haziran'da buluşmak üzere...' mesajıyla sona erdi.

Reytinglerde bekleneni bir türlü alamayan dizinin yaz döneminde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisi Serkan Keskin, Fatih Artman, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak ve Melisa Sözen gibi oyuncularla dikkat çekiyordu...

DİZİNİN HAYRANLARI İSYAN ETTİ

Çektiği başarılı filmlerin ardından 'Leyla ile Mecnun' ve 'Ben de Özledim' dizileriyle Türkiye'ye kendisini tanıtan Onur Ünlü'nün son projesi olan 'Beş Kardeş'in ara vermesi çok sayıda Twitter kullanıcısını isyan ettirdi.

İşte Twitter'da yazılanlardan bazıları:

-Ekranda o kadar samimiyetsiz dizi varken Beş Kardeş ara veriyor. Biraz gereksiz bence

-Yine kursağımızda kaldı be hafız

-Ulan çok sevdik diye mi gitti yine be!

-Ne demek Haziran ya!

-Beş Kardeş Haziran'da devam edecekmiş. Yine eksik kaldık.

-Beş Kardeş yeni bölümleriyle Haziran'da mı??? Kırk yılın başı bir yerli dizi sevmiştik, o da patlayan diziler furyasına katıldı.

-Beş Kardeş'in yeni bölümü için 1 hafta beklemek zor gelirken hazirana kadar nasıl beklerim ben şimdi be

-Beş Kardeş yeni bölümleriyle haziranda devam edecek.. Çok hüzünlendim.

-Bize yine beklemek düştü!

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