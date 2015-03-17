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Kanal D'den şoke eden karar!

Kanal D'nin büyük umutlarla yayınlanan dizisi Beş Kardeş, 5. bölümün ardından ara verdi. Öte yandan, yayınlanmasına internet üzerinden devam eden 'Ulan İstanbul' dizisi de veda etti

Kanal D'den şoke eden karar!

Kanal D'nin büyük umutlarla yayınlanan dizisi Beş Kardeş, 5. bölümün ardından ara verdi. Öte yandan, yayınlanmasına internet üzerinden devam eden 'Ulan İstanbul' dizisi de veda etti

17 Mart 2015 Salı 09:51
Kanal D'den şoke eden karar!
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KANAL D'nin geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla dikkat çeken dizisi 'Beş Kardeş'te ilginç bir gelişme yaşandı.
5. bölümüyle ekranlara gelen dizi, 'Haziran'da buluşmak üzere...' mesajıyla sona erdi.
Reytinglerde bekleneni bir türlü alamayan dizinin yaz döneminde tekrar başlayacağı öğrenildi.
Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisi Serkan Keskin, Fatih Artman, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak ve Melisa Sözen gibi oyuncularla dikkat çekiyordu...
DİZİNİN HAYRANLARI İSYAN ETTİ
Çektiği başarılı filmlerin ardından 'Leyla ile Mecnun' ve 'Ben de Özledim' dizileriyle Türkiye'ye kendisini tanıtan Onur Ünlü'nün son projesi olan 'Beş Kardeş'in ara vermesi çok sayıda Twitter kullanıcısını isyan ettirdi.
İşte Twitter'da yazılanlardan bazıları:
-Ekranda o kadar samimiyetsiz dizi varken Beş Kardeş ara veriyor. Biraz gereksiz bence
-Yine kursağımızda kaldı be hafız
-Ulan çok sevdik diye mi gitti yine be!
-Ne demek Haziran ya!
-Beş Kardeş Haziran'da devam edecekmiş. Yine eksik kaldık.
-Beş Kardeş yeni bölümleriyle Haziran'da mı??? Kırk yılın başı bir yerli dizi sevmiştik, o da patlayan diziler furyasına katıldı.
-Beş Kardeş'in yeni bölümü için 1 hafta beklemek zor gelirken hazirana kadar nasıl beklerim ben şimdi be
-Beş Kardeş yeni bölümleriyle haziranda devam edecek.. Çok hüzünlendim.
-Bize yine beklemek düştü!
'ULAN İSTANBUL' DA YAYINDAN KALDIRILDI
Başrollerini Şebnem Bozoklu ile Uğur Polat'ın paylaştığı "Ulan İstanbul"un dijital mecradaki yayını bittiği iddiaları doğru çıktı. Şebnem Bozoklu "Küçük bir veda yazısı" başlığıyla haberi sosyal medyadan verdi.

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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:53
Anahtar Kelimeler:
Kanal DHaberYayınUmutBeş KardeşBölümKadro
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